Portu reconquista el liderato para el Girona

Sigue imparable el Girona que, tras superar al Celta con un solitario gol de Portu en la primera mitad, confirma su buena línea fuera de casa, donde sigue invicto y asalta el liderato de LaLiga EA Sports.

Rafa Benítez, cuestionado por un sector de la afición, apostó por un once más ofensivo, alineando de salida a sus tres estandartes en ataque: Iago Aspas, Larsen y Douvikas. Una apuesta arriesgada ante un efectivo Girona. Míchel, por su parte, optaba por situar a Arnau de central y a Portu como enganche.

El conjunto gerundense dio el primer aviso en los compases iniciales aprovechando un error en la salida de los celestes. La bola le llegó a Yangel Herrera que, bien colocado, la mandó fuera por muy poco. Apenas un minuto después Dovbyk lo probaba de cabeza, obligando a Vicente Guaita a lucirse y Blind tenía aún otra ocasión clara pero la pegada no fue buena y el balón cayó a los guantes del guardameta local.

El ritmo del partido fue en aumento a medida que ambos equipos se metían en faena. Tuvo también una clara el Celta con una rápida transición por la izquierda pero el trallazo de Mingueza lo atajó Gazzaniga con una estirada de foto.

En apenas una jugada, la alegría en Balaídos se mudó en silencio absoluto. Una jugada por el carril izquierdo y una asistencia de Miguel Gutiérrez la transformó Portu, con una definición al palo corto inalcanzable para Guaita.

No se amilanó el Celta tras ese jarro de agua fría. Pero, de nuevo Gazzaniga, se erigió protagonista salvando un cabezado de Larsen ayudado por el poste. Por otro lado, y tras el torbellino inicial, el asedio rojiblanco se relajó, aunque no así el dominio de los de Míchel que, pese a ir por delante en el marcador, no estaba totalmente satisfecho con el juego de su equipo, tras haber concedido algunas ocasiones a un Celta que no supo aprovecharlas. Quizás la más clara antes del final fue la de un Douvikas que cazó un mal despeje de Arnau Martínez, pero no atinó entre los tres palos.

El escenario no cambió demasiado tras el paso por vestuarios, con los gerundenses dominando aunque sin generar opciones claras para ampliar la renta y encarrilar el choque. En busca de dar una vuelta al encuentro, Benítez realizó los primeros cambios dando entrada a Jailson y Ristic por De la Torre y Manu Sánchez, cambios que no gustaron demasiado en la grada que reaccionó con silbidos.

Con las fuerzas ya escaseando, el Girona se dedicó a mantener el resultado que les confirma como candidato al título con tres puntos más en su casillero, para un total de 55.