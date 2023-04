Un nuevo recuerdo contra el Madrid que será para toda la vida

Pere Pons evoca el primer triunfo contra los blancos (2-1) en la primera experiencia del Girona en Primera el curso 2017-18 “Me entró nostalgia. Cuando llegan partidos como este, siempre te vienen a la memoria todos los que has tenido la suerte de jugar o participar", dice

La noche del pasado martes será recordada para siempre. 25 de abril de 2023. La victoria por 4-2 ante el Real Madrid con un póker de goles de Taty Castellanos ya forma parte de la historia del Girona, pero como todo en la vida, también tiene un principio. Se remonta al 29 de octubre de 2017. Allí empezó el idilio frente al conjunto blanco, convirtiéndose el Girona en el único equipo de la Liga que tiene un balance positivo con los madridistas. Ahí es nada.

Han pasado seis años desde entonces, y de ese equipo sólo quedan Juanpe, Bernardo, Borja García, Stuani y Aleix Garcia. Desde la distancia, concretamente en Larnaca (Chipre), el exjugador rojiblanco Pere Pons evoca el primer triunfo ante el Real Madrid en Montilivi. “Me entró nostalgia, por supuesto. Cuando llegan partidos como este, siempre te vienen a la memoria todos los que has tenido la suerte de jugar o participar. Me acordé mucho de aquella victoria por San Narcís. Fue un gran día”, dice en Diari de Girona, periódico del mismo grupo editorial que SPORT.

El centrocampista de Sant Martí Vell, que en verano fichó por la AEK Larnaca de la liga chipriota, no se perdió detalle del partido de los de Míchel. “Lo vi, por supuesto. Muchos compañeros me lo han comentado. Incluso hemos visto el resumen en la tele que tenemos en el vestuario. Se habla bastante. Todo el mundo dice que el Girona está haciendo una gran temporada. Ganar al Madrid, y encima marcarle cuatro goles, es muy fuerte. Confiaba en el equipo para conseguir la victoria en casa junto a la afición, pero no me imaginaba un resultado tan abultado con un póker del Taty”, comenta.

Pere Pons todavía mantiene relación con los jugadores de la etapa en el Girona. “Son mis amigos. De momento no les he dicho nada porque supongo que tendrán el móvil saturado, pero pronto les voy a escribir. Hablamos a menudo, pese a la distancia, para ponernos al día. Se creó un buen vínculo y buena relación entre todos”, dice.

Pere Pons fue visionario cuando al día siguiente del ascenso del 4 de junio de 2017 dijo “reventaremos al Barça y al Madrid”. “Me ha hecho gracia que me lo recuerden porque ha pasado mucho tiempo. Habiendo ganado a Madrid dos veces, una en casa y la otra en el Bernabéu, pensaba que no volvería a aparecer el vídeo. Fue un momento de euforia en la Plaça del Vi que se ha cumplido. Es bueno que nos quedemos con estos bellos momentos”, asegura. El centrocampista ve “la permanencia prácticamente hecha, aunque este año va cara”. “El Girona hace un muy buen juego”, concluye.