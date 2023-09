Noventa minutos que valen una captura de pantalla

El Girona podría ser primero provisionalmente, aunque le dure tan sólo unas horas, si gana este sábado (14h) al Mallorca Vuelven Arnau Martínez e Ibrahima Kebé, mientras que Míchel pierde a Bernardo Espinosa y a Jastin, lesionado de nuevo

Cuando este sábado cerca de las cuatro de la tarde, González Fuertes pite el final del partido, se podría vivir un hito inimaginable: el liderato, aunque sea momentáneo, del Girona en la Primera División. Para eso, por supuesto, el equipo de Míchel debería continuar con su velocidad de crucero y sumar la quinta victoria consecutiva en la élite, otro récord. Luego ya vendrán el Barça, que por la tarde recibe al Celta, y el Madrid, que el domingo se enfrenta al Atlético de Madrid, y lo estropearán, o no. Pero la captura de pantalla sería eterna. Y la alegría, infinita.

Antes, en Montilivi (14 horas, Movistar LaLiga), habrá que sudar lo que no está escrito, porque el Mallorca no es un rival que ponga las cosas fáciles. De hecho, la historia reciente está llena de duelos igualados y luchados, decididos por pequeños detalles. ¿Quién no recuerda el gol de Juanpe, la temporada del primer ascenso a Primera, a finales del encuentro? La acción del canario significó el 1-0 definitivo, el mismo resultado que el año anterior, con gol de Cristian Herrera.

El curso pasado, un 2-1 con goles de Bernardo y Castellanos, que en el 84' deshizo el empate de Muriqi. Aún hay más ejemplos: el empate de Samu Saiz en la primera vuelta, desde el punto de penalti, en el tiempo añadido; el gol de Sandaza en la temporada 2014-15, siete días antes del desastre ante el Lugo, y el doble duelo del curso 20-21 en Segunda, con doble victoria balear por 1-0. Siempre, en todos los casos, partidos que deben masticarse duro.

Tres duelos en una semana

En una semana de triple jornada, donde el Girona recibirá al Mallorca, viajará a Villarreal y disfrutará de la guinda del pastel enfrentándose a todo un Madrid (quién sabe si con el primer puesto en juego), Míchel Sánchez tendrá que gestionar las cargas, haciendo equilibrios porque nadie regala nada a la categoría. Hasta el momento, tan sólo cuatro hombres lo han jugado todo: el guardameta Gazzaniga, los defensas David López y Miguel Gutiérrez y el centrocampista Aleix Garcia. Daley Blind también merece estar en esa lista, porque en Granada, donde el equipo confirmó el espléndido inicio, fue cambiado en el añadido.

Invicto con un trece de quince que invita a soñar tras un empate en Anoeta y cuatro victorias consecutivas ante el Getafe, Sevilla, Las Palmas y Granada, la quinta reluciría tanto que es motivo de sobra para que Montilivi presente un lleno absoluto para continuar haciendo del estadio un fortín.

El once contra el Mallorca puede sufrir algún cambio, como la entrada de Yangel Herrera en medio del campo o la presencia de Cristhian Stuani por delante, ambos suplentes el lunes. Quien lo tiene más complicado para entrar es Arnau Martínez, ya recuperado, pero que, si la lógica se impone, tendrá que esperar a su turno porque Yan Couto hizo un partidazo, con gol incluido, y merece repetir presencia. Sin embargo, todo esto son especulaciones, porque Míchel no da pistas. No estará Bernardo, baja.

Las ausencias de Aguirre

El técnico mexicano del Mallorca, Aguirre, con Maffeo a la cabeza, no podrá contar con los lesionados Raillo y Mascarell, pero sí con Copete. Parte del principal peligro tiene un nombre claro: Muriqi. El delantero, que ha explotado en la isla, dispone de socios a los que también habrá que estar atentos, como Sergi Dader. Eso sí, el Mallorca no ha empezado bien y es el decimoquinto clasificado, con cinco puntos repartidos en una victoria, un par de empates y dos derrotas.

Ojalá se viva una nueva fiesta en Montilivi, que culmine con un liderato, provisional o no, anecdótico o no, y la posición más alta en los 93 años de vida de un Girona que parece no tener límites. Si esto ocurre, habrá que enmarcar la captura de pantalla para recordarlo siempre porque puede que no se vuelva a repetir. O sí, quién sabe.

Alineaciones probables:

Girona: Gazzaniga; Couto, David López, Blind, Miguel; Aleix Garcia, Eric Garcia, Yangel herrera; Tsygankov, Stuani y Savinho.

Mallorca: Rajkovic; Valjent, Nastasic, Van den Heyden; Maffeo, Morlanes, Samú Costa, Lato; Dani Rodríguez, Darder; y Muriqi.

Árbitro: González Fuertes (asturiano).