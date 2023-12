Míchel: "Es mi victoria más especial"

El técnico madrileño aseguró que es su triunfo preferido en los 100 encuentros en Primera "Yo veía mucha dificultad en el partido de hoy, pero el equipo ha estado increíble", aseguró

El técnico del Girona, Michel, se mostró exultante tras conseguir el triunfo en Montjuic y volver al liderato, esta vez en solitario, tras el tropiezo del Real Madrid en el Benito Villamarín (1-1): "Estoy muy feliz, porque nos hemos encontrado a un gran Barça y ha sido un partido de detalles. Ellos han empezado muy bien, pero nosotros hemos acertado en una contra. Luego Miguel ha sido diferencial, con una jugada increíble. Siempre hemos ido a remolque de ellos en la primera, pero en la segunda hemos estado bien con balón. También es verdad que nos han podido hacer gol en cualquier momento, pero nosotros hemos estado acertados de cara a puerta".

El vallecano destacó también: "Es la primera vez que yo gano al Barça. No sé si es merecido, pero creo que hemos visto un gran partido. Las piernas ya no le funcionaban a los jugadores de los dos equipos. Competir contra este Barça nos ha costado, pero hemos tenido una mentalidad brutal".

En la misma línea, Michel aseguró: "Es mi victoria más especial en los 100 encuentros en Primera, por el liderato y por ser contra el Barça. Venían de ganar en Champions y al Atlético en un gran encuentro. Esperábamos un partido de gran intensidad, y en los primeros minutos eramos incapaces de robar el balón". Pese a ello, continuó: "Nuestro equipo tiene alma. Los jugadores están con mucha confianza: Dobvyk se las quedaba, generaba de espaldas y nosotros sabíamos que si podíamos salir los dos primeros pases tendríamos después opción de atacar espacios".

En lo táctico, el técnico argumentó: "Para nosotros era imposible mantener la altura en estructura, contra un equipo que te mete el balón por dentro. No podíamos apretar todos los momentos. Queríamos que el balón fuera a Koundé y a partir de ahí apretar. Se ha visto un partido con un gran equipo y con otro que queremos serlo. Hoy era un partido que podía cualquier cosa, y es para estar muy orgullosos. Tener la ambición de venir aquí e ir a portería los noventa minutos es un mérito increíble de mis jugadores", explicó.

En el apartado clasificatorio: "Matemáticamente con 41 diría que estamos salvados. Era el primer objetivo y lo hemos conseguido muy pronto. Ahora entramos en otra dimensión por el rival y la dificultad. Nosotros siempre hemos dominado todos los partidos, salvo de la Real. Hoy les he dicho que no íbamos a poder dominar, y con el sufrimiento debíamos no tirar el balón. Los dos tres primeros pases eran clave para no perder el balón ante una presión muy alta, teniendo que generar el tercer hombre. Yo veía mucha dificultad, y el equipo me ha respondido de manera increíble. Podemos luchar por todo, aunque es cierto que en la Liga mantener este nivel de exigencia será muy complicado. Eso sí, debemos luchar por ir a Europa", finalizó.