En Portugal nunca vieron a Nico en el Girona

Nico González no llegará cedido al Girona en este mes de enero. Según apunta la ‘Cadena SER’, clubes y jugador tenían un acuerdo para que el excentrocampista del Barça aterrizara en Montilivi para lo que resta de campaña. Sin embargo, la negativa de Conceiçao lo habría frenado todo y Nico acabará la temporada en el Oporto.

Es el desenlace que en Portugal ya preveían desde un inicio. El club luso habían firmado al centrocampista por nueve millones de euros por el 50% de sus derechos y no estaban por la labor de dejarlo marchar a los seis meses. Y menos para debilitar su plantilla.

Cierto es que el futbolista no ha contado en exceso para Conceiçao en este inicio de campaña, pero se le valora su potencial y creen que aún tiene margen para crecer y mucho en el club.

Es por ello que en la prensa lusa no ha cogido por sorpresa la noticia de que el futbolista finalmente no iría cedido al Girona puesto que ya contaban con ello. Conceiçao confirmó que contaba con él recientemente, sinónimo de que no estaba dispuesto a permitir su salida.

Nico González, eso sí, no está teniendo el inicio que podía soñar. Se ha tenido que adaptar a una nueva filosofía de fútbol y a un nuevo técnico que no le ha dado toda la bola que quería. Tan solo ha jugado algo más de 600 minutos en lo que llevamos de temporada.