Míchel: "No podemos dejar de ser nosotros mismos"

El Girona recibe este sábado a un Cádiz inmerso en la lucha por la permanencia (21:00h). Sin embargo, tendrá que afrontar la cita en Montilivi con, seguramente, dos bajas muy sensibles.

Míchel confirmó en la previa lo que podía ser un secreto a voces. Viktor Tsygankov y Cristhian Stuani, que no se entrenaron esta mañana, "están casi descartados" para el duelo frente al Cádiz. "Veremos mañana en la última prueba, aunque es difícil que estén para jugar", lamentaba. Eso sí, el resto de la plantilla, con la figura de algun jugador del filial, está al cien por cien.

Carles Garrido, que está siendo uno de los nombres propios del 'B', suma catorce goles en trece partidos, y es bastante probable que forme parte de la convocatoria. "Estará convocado. Tiene facilidades para hacer goles. Ante la posibilidad de que Stuani no llegue, vendrá".

Cristhian Stuani fue el héroe de la victoria del Girona ante el Betis en Montilivi / EFE

UN EQUIPO QUE SE JUEGA LA VIDA

El conjunto gaditano, que se encuentra en plena 'era Pellegrino', afronta la cita con la necesidad de sumar tres puntos que le permitan salir de la zona de descenso. Y cierto es que, desde que el técnico argentino tomara las riendas, en los últimos diez partidos - 30 puntos - ha sumado diez puntos.

"Sergio es un gran entrenador. Son diferentes pero él [Pellegrino] también juega 4-4-2. Ahora mismo están en una buena dinámica con jugadores peligrosos arriba. Juanmi está en un gran momento de forma, marca goles".

Aunque es consciente de que el Cádiz se juega la vida, no considera que se trate de un partido trampa. "No es trampa. Sabemos de la dificultad, hemos visto sus últimos partidos y han jugado muy bien. Es verdad que en el inicio de juego prefiere jugar en largo, pero son muy buenos en la segunda jugada y en la recuperacion de balón".

Cádiz CF - FC Barcelona, el partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports, en imágenes / Valentí ENRICH / Sport

LA IMPORTANCIA DE JUGAR EN MONTILIVI

"No deberiamos notar la diferencia, excepto el plus que nos da la afición. Tenemos que ser los mismos. En la primera vuelta conseguimos buenos resultados fuera de casa. Tenemos cuatro partidos en casa y tres fuera. Y ese plus de ganar fuera de casa te da mucha energía", explicaba.

Cierto es que el equipo encadena cinco derrotas lejos de Montilivi y Míchel encontró uno de los motivos que propició que la racha no terminara en el Cívitas Metropolitano.

"Analizo los partidos y es verdad que fuera no hemos dado nuestra mejor version. Después del 0-1 fuimos un equipo menos agresivo y es algo que me llamó la atención, porque habíamos trabajado ser mas intensos en la presión. Y no me gustó. No podemos dejar de ser nosotros mismos, independientemente del resultado".

Con la derrota del sábado, el Girona encadena cinco derrotas lejos de Montilivi / EFE

EL ASPECTO MENTAL ENTRA EN JUEGO

"Es clave. Pienso que es muy importante, por eso he dicho que cuando estás por delante no puedes pensar en defender el resultado, sino continuar jugando igual que siempre", argumentaba, haciendo referencia al partido frente al Atlético de Madrid.

"Si piensas en el resultado te alejas del presente, y te pones en una situación que no es real".