Jagoba Arrasate: “El Girona se caracteriza por ir a por el rival y el partido”

El técnico de Osasuna analizó las fortalezas de los de Míchel en la rueda de prensa previa al partido También incidió en que intentarán hacerse con la posesión, ya que su rival "no está cómodo cuando no tiene el balón"

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha afirmado que el Girona se caracteriza por “ir a por el rival y el partido”, buscando en todo momento “que pasen cosas”.

“Hemos roto la mala racha de casa hace 15 días y mañana queremos ser nosotros mismos y ganar el partido”, ha indicado Arrasate en rueda de prensa tras vencer al Granada hace un par de semanas, logrando la primera victoria ante su afición.

El Girona “encuentra el gol con mucha facilidad, porque ataca muy bien, más allá de tener buenos jugadores. Los automatismos son muy buenos y a nivel defensivo está claro que nos van a exigir”.

“Me gustaría ver un Osasuna reconocible en el sentido de que, más allá que haya un rival en frente, que no tengamos ese miedo de saltar a la presión, de tener el balón, que nos soltemos y que sea un partido de dos direcciones”, ha pedido a los suyos.

“Siento debilidad por él. No ahora que gana siempre, sino de hace muchos años. Creo que ha mejorado ese estilo del año pasado, lo ha perfeccionado”, ha dicho sobre Míchel, entrenador del Girona con el que guarda buena relación.

De la gestión de sus últimos onces iniciales, Arrasate ha explicado que “ha cambiado y es diferente porque hasta enero estamos en una competición y tenemos 24 jugadores. Es más complicado para mí y para ellos. Sigo viendo a la gente entrenando bien y es una decisión mía”.

“Si están ahí es por mérito propios, pero también por esa confianza de que las cosas les salen. No se ganan partidos por una varita mágica o por suerte. Empataron ante la Real y han ganado todos después, y sabemos lo complicado que es lejos de casa”.

“Cuando no tienen balón no están cómodos. Cuando lo tienen pueden estar más o menos cómodos, pero tenemos que intentar que el esférico esté en esas situaciones donde no nos puedan hacer daño”, ha anotado.