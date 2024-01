Iván Martín: el líder en la sombra de Míchel

Ni sale en los titulares ni le apetece demasiado. "Siempre está bien que te conozcan, pero este papel de estar en la sombra y que no se hable tanto de mi también me gusta. Yo juego para el equipo y creo que mi trabajo aporta", decía en una reciente entrevista en el 'Diari de Girona'. Los que le conocen dicen que es un tipo tranquilo, cercano, muy humilde y, sobre todo, muy currante. Hay jugadores que lucen por sí mismos y otros que hacen mejores a los demás.

Iván Martín está en este segundo y selecto grupo. No es una bestia física ni tiene la llegada de Yangel Herrena y no tiene el liderazgo innato de Aleix García, pero las prestaciones del centro del campo del Girona no se explicarían sin la presencia del todocampista vasco.

No perdona un sprint en la presión, ocupa mucho campo, es capaz de jugar los 90 minutos y parecer que puede jugar otro rato más, conduce para 'rasgar' las estructuras rivales por dentro y unir al equipo, se ofrece siempre, es capaz de quedarse el balón cuando el rival más presiona y, sobre todo, ha ganado ese penúltimo y último pase que lo hace ser también decisivo en área rival, algo de lo que carecía anteriormente. Un jugador completísimo.

Mapa de calor de la temporada de Iván Martín en Liga / Sofascore

Míchel tiene una bendición en el centro del campo. Y lo sabe: "Iván es el gran deconocido yo creo, porque tiene un nivel increíble en ataque y en defensa. Cómo inicia presiones, cómo defiende los espacios, cómo genera lineas de pase, cómo da continuidad al juego... Yo creo que es el gran desconocido de los que están fuera. Pregúntale a cualquier compañero. Yo siempre digo que, a quienes tienen que convencer, es a los compañeros, y los compañeros saben que Iván es un auténtico jugadorazo".

Una cesión complicada y mucho trabajo físico

Eso sí, llegar hasta aquí y a este nivel no ha sido precisamente un camino fácil. Siempre tuvo ese talento con el balón, esa facilidad para superar rivales en la conducción. Sin embargo, tuvo que trabajar mucho en lo físico, algo que le inculcó desde un primer momento Miguel Álvarez, el técnico que lo dirigió en el filial del Villarreal.

"Era un jugador que tenía ese talento, muy descarado, con mucho desequilibrio y mucha conducción. Nosotros le hicimos ver que ese talento necesitaba trabajo también, condiciones físicas. Él a base de mucho trabajo se convirtió en un animal. También le marqué objetivos que poco a poco ha ido cumpliendo: ganar en el último pase, hacer goles...", asegura a SPORT el aún preparador del filial 'groguet'.

Iván Martín, abrazado por sus compañeros / EFE

Su paso por el Villarreal B fue más que exitoso, al igual que su cesión al Mirandés. "Fue uno de los mejores jugadores de Segunda División aquel año, y no lo digo solo yo", relata Álvarez. Sin embargo, su vuelta a Villarreal y su nueva salida a Alavés no salió como todos esperaban. El conjunto babazorro cortó la cesión a mitad de temporada y el Girona lo reclutó para Segunda. La historia cambió por completo.

"Yo sabía que en Girona le iba a ir bien", asegura Miguel Álvarez. Lo que pocos pensaban es que fuera a ir tan bien. Con él, el cuadro de Michel logró el ascenso a Primera y la permanencia, 'obligando' al club a pujar por él para quedárselo en propiedad. Y así fue. En el verano en el que llegaban los Dovbyk, Yangel y compañía, el equipo gironí lograba quedarse en propiedad a Iván Martín en una operación estratégica y tremendamente barata.

La historia reciente ya la conocemos y pocos la vieron venir. Sí Miguel Álvarez, que sabía que tarde o temprano su talento iba a ser diferencial en la élite: "Se veía que iba a llegar. No se sabía el momento, pero era evidente que iba a llegar. Lo que no entiendo es que no esté en el Villarreal". Difícil de entender. Mientras, en Girona se frotan las manos con él.