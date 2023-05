Girona y Villarreal, caminos compartidos en el centro del campo

Tres de los héroes del segundo ascenso rojiblanco a Primera son protagonistas esta temporada Hablamos de Iván Martín, Ramon Terrats y Álex Baena, que están cuajando un curso fantástico

"Se busca centrocampista. Con buen pie, inteligencia táctica y predisposición para arriesgar. Se valorará especialmente su capacidad asociativa". Si hubiera un portal de anuncios donde los clubes pudieran publicar qué buscan en el mercado de fichajes, este mensaje valdría tanto para el Girona como para el Villarreal, dos clubes con una filosofía parecida a la hora de captar futbolistas. Ambos equipos tienen una cita este sábado en Montilivi (14 horas) y tres de los protagonistas han defendido los dos escudos en los últimos tiempos: Iván Martín (ahora en el Girona, pero cedido por el Villarreal), Ramon Terrats (ahora en el Villarreal, pero cedido por el Girona) y Álex Baena (ahora en el Villarreal, pero a préstamo el curso pasado en Montilivi). Los tres, son futbolistas de autor y con un talento diferencial.

Quizás quien más ha sorprendido ha sido Ramon Terrats, cuyo crecimiento ha sido espectacular. En pocos meses, el barcelonés pasó de competir con el San Andreu en Tercera a hacerlo con el primer equipo del Girona. Terrats se estrenó un miércoles 4 de noviembre del 2020 en Zaragoza, en un empate a dos, siedo titular bajo las órdenes de Francisco Rodríguez. Su llegada supuso aire fresco, no solo para un vestuario falto de alegría después de los varios batacazos, porque su contagiosa risa amenizó mucho el día a día. Su interpretación del juego allanó el camino para consolidarse en Segunda.

En tres temporadas, disputó 56 partidos oficiales como rojiblanco, 10 de los cuales los ha jugado este curso. De hecho, el centrocampista empezó la Liga en Primera siendo titular en Mestalla, justo antes del fichaje de Oriol Romeu, a quién pocos podrían arrebatarle el sitio. El centrocampista de Ulldecona ha sido un regalo inesperado para el Girona, pero también ha propiciado un tapón a las aspiraciones de Terrats, que sentía que necesitaba más. Por eso se marchó al Villarreal, en principio para el filial. Pero lo ha hecho tan bien que Setién no lo ha querido desaprovechar. En Segunda ha jugado cinco partidos, mientras que en el primer equipo ha participado en 15 duelos. La baja de Parejo en Montilivi, sancionado, le da muchas opciones de ser titular el sábado porque no hay ninguna cláusula del miedo que condicione su presencia. "Nadie se esperaba esto de Terrats, porque en principio iba al B", decía esta semana Quique Cárcel, el director deportivo del Girona. "El fútbol lo ha hecho jugar y debutar en el primer equipo y creo que lo ha hecho fantásticamente. Ha demostrado ser un jugador de mucho nivel, como lo hizo aquí durante muchos partidos".

Intercambio Terrats-Martín

La cesión de Terrats en Villarreal tiene fijada una cláusula de compra por parte del conjunto groguet no obligatoria de 2,5 millones de euros que podría ejecutarse, puesto que están muy satisfechos de su rendimiento. Pero hay la opción de que se pueda hacer una operación conjunta con Iván Martín, que sí que tiene asignada la cláusula del miedo para este partido, y que en Montilivi interesa quedárselo en propiedad. "El intercambio se está hablando y valorando. Iván Martín es un futbolista que está haciendo una temporada muy buena y es del Villareal, Terrats también y es nuestro... Lógicamente, habrá conversaciones entre clubes, pero hoy en día no hay nada cerrado", anunciaba Cárcel.

Martín se ha hecho un lugar en el Girona en su segunda temporada en el club. El futbolista ha disputado 42 partidos oficiales, ha marcado tres goles, y ha superado la grave lesión sufrida en la noche del ascenso en Tenerife por una imprudencia de Álex Corredera. Es indiscutible para Míchel y ha dado un equilibrio muy importante a este Girona que aspira a competiciones europeas. Escudero de Romeu y Aleix, alternativa a Riquelme y Borja Garcia, pocos futbolistas tienen la capacidad de adaptación que ha tenido el centrocampista vizcaíno para dar un buen rendimiento sea lo que sea lo que le pidan

El recuerdo de Baena

El otro protagonista este sábado será Álex Baena, que si en Montilivi deslumbró, en La Cerámica empieza a ser un ídolo. El ascenso a Primera tampoco se entendería sin la figura del andaluz, que jugó 45 partidos y marcó 5 goles, protagonizando unas noches de fantasía que se han trasladado a Villarreal. "Ah bueno, Baena, avisa antes en todo caso", narró José Sanchís en 'Movistar', respecto al golazo marcado en Valladolid.

En total, este curso, ya ha disputado 44 partidos y ha marcado 12 goles. Es un fijo para Setién y ha renovado hasta el 2028, pero no olvida el legado futbolístico que vivió con Míchel Sánchez en el Girona. "De Míchel te diría que ha sido el entrenador que no sabría decirte qué me ha hecho, pero me ha cambiado todo. Le tengo muchísimo afecto, me parece un entrenador top de Primera y cuando convives con él un año entero te das cuenta de lo que le gusta el fútbol, cómo lo vive y cómo es de bueno. Este entrenador ha sido el punto de inflexión en mi trayectoria. Recuerdo que siempre me metía mucha caña, vivía con mucha intensidad los entrenamientos, se metía en los rondos... Un espectáculo", dijo en una entrevista. El estadio, el sábado, lo ovacionará como es debido.