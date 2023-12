Delfí Geli: "Todo esto es una pasada"

Pocas personas hay en Girona más felices que Delfí Geli. Aún con resaca emocional tras la gesta conseguida en Montjuïc, el presidente del club rojiblanco atendió a 'Diari de Girona' para hacer balance de la temporada de ensueño que se está viviendo en Montilivi. "El momento que estamos viviendo es una pasada. Estamos dando alegría y felicidad a la ciudad y a nuestros aficionados. Eso nos hace sentir orgullosos. Hoy muchos niños han ido a la escuela con la camiseta del Girona".

Y es que la gesta que está protagonizando el equipo no tiene precedentes. Tras la victoria en feudo azulgrana, el Girona se sitúa como líder en solitario de LaLiga EA Sports con 41 puntos. "Estamos cambiando la historia. No éramos el referente, había otros, y hoy todo el mundo se siente todo el mundo orgulloso de que el Girona nos represente. Esto tiene mucho de impacto mundial, que incluso nos sorprende a nosotros, a sabiendas de la trascendencia que tiene el fútbol y una liga como la española".

Al ser preguntado por las claves de la victoria sobre el Barça, Geli siguió la misma línea discursiva que Míchel. "Lo dijo el míster, y creo que tiene toda la razón, esa es nuestra fuerza: que fuimos nosotros mismos. Seguimos siendo el mismo equipo desde la pretemporada, el bloque que hemos ido formando. Han llegado jugadores con mucha calidad y se está jugando a un gran nivel. Y que juguemos a un gran nivel ya no es excepcional, es la normalidad, no tenemos un partido bueno y tres malos. El otro día contra el Valencia íbamos 0-1 y tenías la sensación de que el equipo tenía muy claro lo qué tenía que hacer. Y pasa jornada tras jornada. Esaes nuestra fuerza".

Delfí Geli dejó claro que las buenas sensaciones no son flor de un día. No en vano, siente que su Girona es un firme candidato al título. "Con estos números, estamos luchando por el título. Los números son estratosféricos, increíbles. Estamos por delante del Madrid, que está haciendo una gran temporada, y del Barça. Esto ya no nos lo pueden quitar. La temporada es larga y nos costará, los rivales nos esperarán y jugar contra nosotros será una motivación para ellos".

Remodelación pensando en Europa

El Girona está empezando a entrar en el debate de la carrera por el título y Europa, tan lejana hasta ahora, prácticamente se da por hecho. En este sentido, Geli ya piensa en un nuevo estadio para las grandes noches intersemanales. "Nosotros ahora estamos centrados en el proyecto de la Ciudad Deportiva, que arrancará de manera inminente, pero también pensamos en la proyección de futuro del estadio. Esta temporada, tal y como van las cosas, se están acelerando los procesos".

El proyecto ya estaba en mente con la idea de mantenerse en Primera, pero la posibilidad europea lo ha acelerado todo. "Nosotros teníamos previsión de estar en Primera y mantenernos durante años para que esta estabilidad nos permitiera afrontar retos importantes. Este rendimiento espectacular nos hace pensar que tenemos que ir con rapidez para intentar estar preparados, sobre todo si la temporada que viene jugamos en Europa".