La continuidad de Castellanos, una prioridad para el Girona

El futbolista argentino, cedido hasta final de temporada, se ha convertido en una pieza clave para Míchel y en el club esperan poder retenerlo Juanpe, Juan Carlos y Borja García acaban contrato a final de temporada y también están pendientes de su renovación

A falta de cinco jornadas para el final del campeonato el Girona mantiene vivo el sueño europeo. Los rojiblancos han encadenado una racha de tres victorias consecutivas, incluida la goleada al Real Madrid (4-2), que no solo les da la permanencia de forma matemática sino que también les ha aupado a la zona de privilegio de la tabla.

Gran parte del éxito en este último tramo liguero tiene nombre propio, Taty Castellanos. El argentino firmó cuatro ante los blancos, vio puerta ante el Sevilla y firmó el segundo que daba la victoria ante el Mallorca. Suma nueve goles en la segunda vuelta (13 en total) y se ha convertido en uno de los indispensables para Míchel.

En Montilivi tienen claro que el delantero es ya indispensable en el equipo y no están dispuestos a dejarlo escapar. La cesión de Castellanos por parte del New York City acaba a final de temporada y en el club ya trabajan con la entidad estadounidense para mantenerlo, al menos, un curso más. Teniendo en cuenta que el futbolista forma parte del Manchester City Group, accionista del Girona, las negociaciones no deberían complicarse. “Es jugador del New York City, es decir, de la casa. Esto ha permitido que esté aquí esta temporada. Nosotros intentaremos que siga. Valoraremos si es viable”, explicó el presidente gerundense, Delfí Geli, en una entrevista a ‘Diari de Girona', en la que afirmó que “haremos lo posible para que Castellanos continúe”.

Geli aseguró que “la columna vertebral del equipo seguirá siendo la misma” el próximo curso, aunque sobre la mesa hay varias renovaciones más pendientes. La primera, la del técnico, Míchel, que tiene un año más de contrato. También la de Juanpe, que podría anunciarse en los próximos días; o las de Borja García y Juan Carlos que acaban contrato esta temporada.