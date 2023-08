Arabia Saudí tienta a Stuani

El Girona puede perder a una de sus piezas más importantes, que tendría una oferta saudí según el 'Diari ARA' El futbolista uruguayo es una leyenda del Girona que lleva 51 en Primera División con el conjunto catalán

El jugador del Girona Christian Stuani tiene una oferta millonaria del Abha Club, equipo que juega en la liga Profesional Saudí, en la máxima categoría del país asiático. El jugador es todo una leyenda del Girona y el club catalán se encuentra a la expectativa de la decisión del jugador, según, 'Diari ARA'.

El delantero uruguayo ha puesto las alarmas en Montilivi por unas declaraciones en su país, en las que no afirma su continuidad en el equipo: "El Girona es el equipo de mi vida pero mi futuro inmediato es incierto, es una realidad. Durante toda mi carrera siempre he optado para ser feliz en un lugar, más allá del aspecto económico. Todo el que Girona me da tiene una valor importantísimo, es mi vida", Cristhian Stuani, en declaraciones a "Radio 890".

El jugador ahora deberá decidir si continua agrandando su leyenda en el Girona, o bien prefiere el dinero de Arabia Saudí. En muchas ocasiones han transcendido ofertas por el goleador, que rechazó para continuar jugando en el Girona, pese a que le daban mucho más dinero. El domingo hizo un doblete que suposo una gran felicidad para el equipo, que consiguió ganar 3-0 al Getafe. El Girona ahora mismo se encuentra en vilo.