200 veces Stuani

La próxima vez que salte al terreno de juego, presumiblemente este lunes contra el Atlético de Madrid, el máximo goleador histórico del Girona y posiblemente el mejor futbolista que ha tenido nunca este club, el uruguayo Cristhian Stuani, cumplirá su partido 200 con los de Montilivi. El delantero de Tala, que no le basta con todos los registros que ya ha hecho suyos, escalará así en la sexta posición de la lista de jugadores que más veces han vestido la camiseta rojiblanca en el fútbol profesional. Con contrato hasta 2026, cuando estará a punto de cumplir los 40 años, a saber hasta dónde llegará. Que seguirá marcando goles, eso nadie lo duda.

Regreso a la casilla inicial

Precisamente será ante el Atlético, el rival en la casilla inicial de un 19 de agosto del 2017. Había dudas cuando el club gerundense contrató al uruguayo para ser su delantero centro de referencia en su primera aventura en élite. El currículo de Stuani, ya internacional con su país, era algo más que decente, especialmente en su etapa en el Espanyol, la más cercana para los aficionados catalanes. Sin embargo, su paso por Inglaterra hizo que su nombre se borrara del mapa nacional. Y ya se sabe que fiarlo todo a un desconocido da mala espina. Pero nadie imaginaba lo que estaba a punto de llegar.

De hecho, incluso él habría tomado por loco a quien le hubiera dicho que, seis temporadas después, habría colocado su nombre en el altar de un club con 93 años de historia. Stuani, en ese tiempo, ha marcado 113 goles. “No, 114”, seguro que corregiría. El de la Supercopa de Catalunya cuenta también. Todos cuentan para él.

Borja atrapará a Granell

La cifra de partidos oficiales se elevará hasta los 200, colocándose en la sexta posición de una lista que lidera, y no por mucho tiempo, el gerundense Àlex Granell, con 233. Pero no será Stuani quien le quite el puesto en el excapitán rojiblanco; ya que si no ocurre nada extraño, será Borja García: tan sólo les separan cinco partidos (228). El tercero es Migue González, con 222; el cuarto, Juanpe Ramírez, con 218, y el quinto es Pere Pons, con 210. Los 200 de Stuani superarán los 199 de Aday Benítez, con el que hoy está empatado.

En estos seis años, Stuani encabeza un montón de clasificaciones: máximo goleador en Primera, Segunda, del fútbol profesional y de la historia, el jugador que más veces ha defendido la camiseta rojiblanca en Primera, el haber marcado en cada mes del año. Y una sensación, intangible, de que con él en el campo el equipo es capaz de cualquier cosa. “Háganle llegar el balón, que marcará”. El impacto que genera, tanto en la autoconfianza propia como para la desazón de los rivales, nunca se había visto en Montilivi. Ni a esos niveles ni a los más bajos.

Dos pichichis en Segunda

En estos 199 partidos, Stuani ha protagonizado noches que pasarán de generación en generación, como leyendas. Desde el doblete con el que se estrenó con el Girona contra el Atlético de Madrid, a los goles en la doble victoria ante el Madrid en Sant Narcís y en el Bernabéu, el doblete en el Camp Nou, la chilena contra el Alavés, los hat-tricks en Segunda ante el Alcorcón o el Lugo, el remate en Ipurua con el que se culminó la remontada y clasificación para la final del play-off y, de rebote, convirtió a Stuani en el máximo goleador de la historia del club de forma oficial, el gol en Tenerife la noche del ascenso o el primero en esta nueva aventura en la élite ante el Getafe. Y el de la Supercopa ante el Barça, claro. Ese también.

La criatura también se ha quedado en propiedad un par de trofeos Pichichi, que le acreditan como máximo goleador de Segunda de los cursos 2019-20 y 2021-22, el último. Si se desglosan sus seis temporadas en Montilivi, se comprueba la fiabilidad con la que el delantero uruguayo ha acreditado méritos más que suficientes para tener una estatua bien grande en la ciudad: en la temporada 2017-18, 21 goles en 33 partidos; en la 2018-19, 20 en 34; en la 2019-20, 31 en 40; en la 2020-21, 10 en 29; en la 2021-22, 24 en 42 y en la actual, siendo suplente, 7 en 21. En total, 113 en 199.

Dicen que la edad no perdona, pero a Cristhian Stuani esto le da igual. Aún ahora, cada vez que sale al terreno de juego, la afición rojiblanca siente ese cosquilleo que deja entrever que algo pasará. De hecho, números en mano, sus goles son decisivos y el Girona, cuando el ‘7’ marca, sólo ha dejado de puntuar en Almería: ha ganado al Getafe, al Sevilla y al Almería en el estadio y ha empatado con el Cádiz y el Madrid. Se acerca el final de la trayectoria, pero todavía tiene cuerda. Llegará a los 200 partidos, pero qué bonito sería que hiciera otros 200.