Quique: "Respetamos al Barcelona pero confiamos en nuestro juego"

El Getafe afronta la visita del líder, el Barcelona, en un delicado momento por la cercanía con el descenso El Coliseum Alfonso Pérez se llenará por segunda vez esta temporada y la afición prepara un gran recibimiento

Quique Sánchez Flores, entrenador del Getafe, declaró este sábado que respetan al Barcelona, líder solido de la categoría, y aseguró que, aunque tendrán enfrente a "un equipo duro", confían en el juego que están desplegando en la segunda vuelta del campeonato para ganar.

El Getafe afronta la visita del líder, el Barcelona, en un delicado momento por la cercanía con el descenso debido a lo apretado que se está poniendo la lucha por la permanencia.

"Cuando llegas primero es porque vienes de ganar muchos partidos y de una dinámica muy positiva y con mucha confianza. Nos esperamos un equipo competitivo y duro que juega y defiende bien. Sus números hablan por él. Respetamos mucho, pero queremos hacer un gran partido y obtener un buen resultado", declaró Quique, en conferencia de prensa.

"Lo más importante es que nosotros confiemos en nuestro momento de la segunda vuelta, que es interesante. Esperamos alcanzar nuestro rendimiento. Estos equipos grandes no suelen perder partidos de forma consecutiva y ya perdieron y empataron. Tenemos que confirmar que un equipo de este calibre puede no ganar otro partido. Vendrán con la idea de cambiar ese escenario y en nuestro caso tenemos que asomar el colmillo y parecer lo que es, que es un partido muy importante", confesó.

Sobre si ganar al Barcelona sería un golpe de efecto para impulsarse en la clasificación a nivel anímico, Quique fue tajante.

"Todo lo que sea ganar a cualquier rival genera la dinámica y la energía para ir al siguiente con la confianza de que va a ir bien. El presente es el más importante y en el que hay que enfocarse. No jugamos diez partidos en cada fin de semana, sino que metemos toda la concentración para que nuestro resultado sea bueno", apuntó.

"Recibir al Barcelona y a los equipos de este nivel genera una motivación muy importante. Veremos un estadio encendido y un ambiente extraordinario. Eso nos genera la emoción para responder a eso haciendo lo que sabemos que es jugar al fútbol lo mejor posible. Eso es lo que nos lleva y nos mueve", comentó.

"Ya lo dije toda la temporada pasada. Ellos van a tener un papel determinante de aquí al final de temporada. Un equipo que se ha mantenido tan firme en la máxima categoría durante tantos años es porque la afición ha tenido un papel importantísimo. Ellos son la primera opción hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos", subrayó.

El delantero turco Enes Unal afronta este partido con cuatro cartulinas amarillas, a una de la suspensión, algo que no influirá para ser alineado de inicio sin pensar en siguientes compromisos.

"No sabemos donde van a estar los puntos. Nosotros pensamos que mañana vamos a ganar y pare eso hay que poner a nuestros mejores futbolistas sobre el campo. No tenemos la capacidad de reservar jugadores. Cada partido es importante, se ponen en juego tres puntos y nosotros nos vamos a tirar de cabeza sobre ellos", comentó.

El que no estará seguro es el centrocampista uruguayo Mauro Arambarri, que se recupera de una lesión.

"Tenemos la baja de Mauro que lamentamos mucho. Estamos trabajando muy duro con él para que vuelva lo antes posible. Es un jugador vital, el jugador franquicia de este club. Los demás están preparados y con mucha ilusión", señaló.

Quique Sánchez Flores ahondó en la misma línea de pensamiento que Andoni Iraola, el entrenador del Rayo, que tras alcanzar los cuarenta puntos dijo que aún no están salvados.

"Es que no lo sabemos. No tenemos ni idea. Hay que intentar mantener la inercia de la segunda vuelta en la que tenemos más puntos que partidos. A partir de ahí, a ver hasta donde llegamos. El objetivo se ha puesto caro esta temporada, con muchos candidatos. Hay que tener calma al mismo tiempo que mucho colmillo y mucha ambición", concluyó.