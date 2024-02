La conmovedora carta de la hija de Damián Suárez: "No te querías ir..."

Damián Suárez decidió abandonar el Getafe después de vestir la camiseta azulona durante nueve temporadas y media para empezar una nueva aventura en el Botafogo. El defensor uruguayo ya se había convertido en todo un referente del equipo y era el máximo exponente de la aguerrida forma de jugar al fútbol de los de Bordalás.

El 'charrúa' acaba contrato en junio, pero jugador y club llegaron a un acuerdo para poner fin a su contrato tras no llegar a un pacto para la renovación.

En el acto de despedida, Damián afirmó que "al final lo que más va a quedar son palabras de agradecimiento de mí y mi familia a la afición, a la gente del club, desde las compañeras de lavandería a los médicos y fisios".

Ahora, ha salido a la luz una emotiva carta de su hija respecto a su salida del Getafe. "Te hago esta carta para que te des cuenta de que eres el mejor padre del mundo, y no lo dudes porque lo eres y siempre lo serás. Sé que tú no te querías ir de tu equipo (Getafe) porque ahí tienes a tus amigos con los que has vivido experiencias, bromas y muchas más cosas, pero el destino ha hecho que nos tengamos que mudar y es muy duro después de muchos años", empieza.

Para continuar señalando que "yo tampoco quería separarme de mis compañeros, pero si se trabaja en cosas en las que hay que cambiarse de países/ciudades eso es lo que toca".

Por último, la hija del futbolista finaliza con un bonito mensaje: "Que sepas que eres el mejor padre, así que, por favor, no cambies, que tus amigos y familiares te ven genial así como eres con tu súper carácter. Has hecho una familia espectacular y has hecho todo por tus hijas Cayetana y Martina. Te queremos mucho".