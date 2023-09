Bordalás, más desafiante que nunca: "Esto es fútbol, papá"

El míster del Getafe dice sentirse “culpable de querer ganar siempre a equipos con presupuestos mayores, y orgulloso” Bordalás afirmó que se siente “apenado” por la corriente extendida respecto al Getafe y sus actitudes.

José Bordalás vive muy a gusto en el ojo del huracán y sintiéndose protagonista de la polémica. El entrenador del Getafe señaló que está "orgulloso" del partido de su equipo en San Mamés, contestando a las críticas con un desafiante "esto es fútbol, papá".

Sobre la polémica de Bilbao y su expulsión, Bordalás indicó que "no quiero decir nada más. Estamos enfocados en el partido de mañana. Si somos culpables de algo, lo somos de ser un equipo competitivo, de querer ganar siempre a equipos con un presupuesto mayor y de intentar dar alegrías a nuestra afición. Somos culpables de querer no parar de hacerlo”.

En cuanto al comunicado del club azulón tras el duelo en San Mamés, el alicantino dijo: “El club ha hecho un muy buen comunicado y es el sentir de todos. De cualquier manera, nosotros intentamos que nuestros jugadores se abstraigan de todo el ruido externo”.

Y es que Bordalás se pronunció sobre esa corriente ‘antiGetafe’ que siempre coincide con sus etapas en el banquillo del Coliseum: “Nosotros intentamos ganar durante los 98 minutos que duró el partido. No hicimos las faltas más peligrosas del partido, no perdimos más tiempo que nuestros rivales, a los que se les tuvo que llamar la atención y el campo no estaba en las condiciones adecuadas".

"Por suerte, no me echaron también la bronca de eso. Lo que le pido a la gente es que no se deje de llevar de cara al calentón. Ni somos los que más tiempo perdemos, ni somos los que más faltas hacemos. Estas afirmaciones tienen el claro objetivo de excusarse ante un resultado adverso, nada más y nada menos”. En fin.

En cuanto a las quejas de los equipos que no han podido ganar a 'su' Getafe, el técnico manifestó: "Nunca es agradable que un equipo como el Getafe, con un presupuesto mucho menor que el de otros equipos, te gane, pero como le digo a mis jugadores: “Esto es fútbol, papá”.

Sobre los arbitrajes que recibe su equipo, dijo que "está muy claro que la corriente instaurado está orientada a condicionar el pensamiento de los estamentos del fútbol en lo referido a nosotros. Sin embargo, yo pienso que los árbitros son unos excelentes trabajadores. La profesión de los árbitros es complicada, pero todavía no entiendo mi expulsión y mucho menos el acta tras el partido. El club ya está en trámites para recurrir esta roja”.

"Quiero agradecer públicamente el comportamiento que tuvieron Valverde y Ander Herrera tras el partido con dos comentarios muy acertados y de absoluto respeto y compañerismo. Por otro lado, no entiendo como un jugador, de repente, se hace representante de toda la liga. Hay frases que quizás tienen que venir acompañadas de unas disculpas”, comentó en referencia a las declaraciones de Iñaki Williams.

“Ante el Villarreal sólo tenemos la baja de Carmona que no fingió sino que cayó lesionado. Tiene una pequeña dolencia muscular que tendremos que ir viendo con el día a día, pero lo que está claro es que contra el Villarreal no podrá jugar”, concluyó.