El verdadero motivo por el que Anabel Pantoja y Yulen Pereira se separaron

El canario asegura que "se me hizo bola" No parece que vaya a haber reconciliación a corto o medio plazo

No es ningún secreto decir que Yulen Pereira y Anabel Pantoja ya no están juntos, dado que la pareja se ha encargado de confirmar la separación. Sin embargo, por sorprendente que parezca, el canario no ha hablado claro hasta la entrevista que acaba de conceder para la revista Lecturas, en la que ha entrado en detalles acerca del verdadero motivo por el que se rompió el amor para siempre.

"Los celos de Anabel me agobiaron" es la frase que utiliza la revista para titular esta revista. En portada, podemos leer frases como "jamás he humillado a Anabel en un chat", "sus celos y su inseguridad me agobieron" y "no me nacía besarla ni darle conversación". Son declaraciones muy duras que evidencian lo rota que estaba ya la relación entre Yulen Pereira y Anabel Pantoja.

Ya dentro de la revista, el esgrimista aseguraba que lo que más le agobiaba eran "las discusiones por inseguridades. Eran del tipo: '¿Por qué no me has llamado, por qué no me coges el teléfono...?', y se me empezó a hacer una bola. (...) Ella me echaba en cara que su inseguridad venía de que yo no le daba ese cariño que necesitaba. Nunca le di motivos para que fuera celosa", insistiendo así en esa idea de persona celosa y posesiva que ha intentado dibujar.

Sin embargo, lo que más le duele de todo el lío montado es que se le acusara de haber sido infiel a Anabel: "todo el mundo quiere que sea el malo y es duro ver que nadie te defiende".