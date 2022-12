¿Cuál era el talismán de Messi que llevó en la final del Mundial de Qatar 2022?

Argentina ganó el Mundial, y quizás este talismán le ayudó Se trata de un hilo rojo que llevaba puesto alrededor de su tobillo

Argentina finalmente ganó el Mundial de Qatar 2022, aunque fuese en los penaltis y dejando a la afición casi sin respiración. Y Leo Messi fue la gran estrella que brilló como nunca con su selección. ¿Tendría algo que ver su talismán? En efecto, el futbolista llevó un preciado objeto alrededor se su tobillo por ser una persona supersticiosa, y ahora sabemos en qué consiste y por qué decidió ponérselo a lo largo de toda la Copa del Mundo.

Cuando comenzó el Mundial de 2018, el periodista argentino Rama Pantorotto entregó a Leo Messi un trozo de cuerda roja que le dio su madre para que se lo entregara al capitán. El periodista lo contó así: "estaba haciendo la maleta en mi casa y vino mi madre (...). Y me trajo una cinta para que me la pusiera y me dio otra para llevársela a Leo. Me la guardé en la cartera y no tuve posibilidad de dársela hasta después del partido contra Islandia", encuentro en el que Messi falló un penalti.

Finalmente se la entregó, y ahora se repite la historia: el talismán en forma de hilo rojo ha estado presente en la final del Mundial de Qatar de 2022, y le ha servido, o eso podría pensarse, para obtener la victoria frente a la selección francesa.