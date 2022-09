Rosalía no se esperaba esta sorprendente petición en su concierto en Toronto

La artista fue sorprendida con un anillo de una marca muy reconocida Además, le propusieron matrimonio en directo. Eso sí, con algo de truco

Rosalía sigue arrasando por todo el mundo gracias a su Motomami World Tour, su gira internacional con la que no ha dejado de encadenar 'sold out' tras 'sold out'. En parte, el triunfo de lo debe a su propia personalidad en el escenario: además de garantizar un espectáculo con lo último en tecnología, la catalana no duda en interactuar con el público y regalarnos auténticos momentazos como el último que ha protagonizado en su concierto de Toronto (Canadá).

En esta ciudad, una seguidora de Rosalía no dudó en pedirle matrimonio utilizando para ello un anillo de una marca muy reconocida. Una anécdota que tuvo lugar en un descanso entre canción y canción, en el que la artista recibió una caja cuadrada que le había regalado Fanny; cuando la abrió y descubrió lo que había en su interior, se sorprendió tanto que se quedó sin palabras, y eso es muy difícil en ella.

"¿Me estás pidiendo lo que creo que me estás pidiendo?". El público no dejaba de gritar ante esta sorpresa, pero Rosalía volvió a hablar entre risas: "Fanny, te quiero mucho, pero voy a esperar. Todavía no estoy preparada". Pero rápidamente cambió de idea y se puso el anillo: "solo por esta noche, ¿vale?". Por lo tanto, Fanny y Rosalía fueron prometidas durante unas pocas horas. Porque en realidad, el corazón de la catalana pertenece a Rauw Alejandro, artista con el que lleva más de un año y que no duda en acompañarle en la gira siempre que puede.