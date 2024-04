Así ha reaccionado Mayte Zaldívar a las supuestas memorias de Julián Muñoz

Durante las últimas jornadas se ha hablado mucho acerca del estado de salud de Julián Muñoz, quien abandonara el hospital semanas atrás tras permanecer ingresado en estado grave más de un mes.

También se han mencionado unos supuestos papeles en los que el ex edil de Marbella hablaría largo y tendido acerca de su vida, incluyendo el periodo de tiempo que compartió junto a Isabel Pantoja, a la que no dejaría en buen lugar.

Este lunes, las cámaras de Europa Press han preguntado a Mayte Zaldívar, ex mujer de Julián Muñoz, acerca de estas presuntas memorias que podrían ver la luz muy pronto: "todo tiene sentido, todo deja de tener sentido. Ya se verá todo", ha dicho la que fuese esposa de ex alcalde de Marbella. Unas declaraciones misteriosas y crípticas que no aclaran si la documentación a la que se refieren algunos periodistas es certera. Además, Mayte ha dicho también: "yo creo que hay alguien que ha perdido los papeles y está buscándolos. A ver si los encuentran (...) Yo no me tengo que salvaguardar de nada, mis hijas son unas niñas estupendas y extraordinarias y no necesitan papeles de ningún tipo".

Según han hablado este fin de semana en el programa Fiesta, "Julián Muñoz quiere contar todo el proceso de lo que ha sido su relación con Isabel Pantoja, el tema del caso Malaya y su implicación", adelantó Luis Rollán.

El periodista también añadió en su intervención que "es una deferencia hacia sus hijas y su familia. Yo lo veo como una vendetta hacia Isabel Pantoja".