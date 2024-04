El padre Apeles desvela el dineral que le ofreció 'Interviú' por posar desnudo

El padre Apeles fue una de las personas más famosas en los años 90 y es que se convirtió en uno de los tertulianos más polémicos de la televisión, además de ser demandado por muchas revistas y cadenas.

El sacerdote ha reaparecido este sábado en 'Col·lapse' de TV3 y le ha explicado a Ricard Ustrell que ahora vive en Roma, que está jubilado y se encuentra "en otra etapa" de su vida.

El catalán ha explicado el motivo de su retirada de televisión: "La televisión me pedía lo que yo no le podía dar y yo quería lo que ellos no me querían dar (...) Al final tenía el papel de payaso y ya no me gustaba. Lo que me hubiese gustado es hacer un programa, pero no me lo daban nunca. Me siguen llamando, pero para el tema del corazón, para hablar de unos y de otros", ha declarado.

Ustrell le ha comentado que en el año 2012 dijo que no tenía más ganas de vivir y Apeles ha querido explicarlo: "Tampoco es que ahora tenga demasiadas. Llega un momento de la vida que ya he hecho lo que tenía que hacer, tampoco me dejan hacer lo que yo querría y ¿qué ganas de vivir? Se interpretó que me quería matar, pero no era así. Sigo empastillado para darme ánimos porque tengo una depresión congénita".

El sacerdote ha comentado que en la época de éxito, 'Interviú' le ofreció "diez millones de pesetas de la época" por posar desnudo. Sin embargo, ha añadido que no paraban de presentarle ofertas: "Un cantante muy importante de Hispanoamérica me ofreció de hacer un disco. También películas de cine".