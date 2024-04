Belén Esteban ha perdido 7 kilos desde su salida de Mediaset: así ha cambiado

Con los cambios en la presidencia de Mediaset, el grupo de comunicación hizo un cambio radical en la parrilla televisiva de Telecinco. En junio de 2023, tras catorce años en emisión, 'Sálvame' desapareció para siempre, algo que sorprendió a toda la audiencia.

Tras el final del formato, los colaboradores se han visto obligados a reinventarse y buscar otras opciones para su futuro profesional. Ahora, Belén Esteban ha concedido una entrevista a 'Los 3 Basketeros' en la que ha hablado tanto sobre su vida personal como profesional.

La televisiva ha dejado claro que no está en el paro y que está centrada en su marca de productos: "Estoy con mi gazpacho, mi salmorejo y mis patatas, que ahora empiezo la campaña".

La empresaria ha asegurado que desde su salida de Mediaset está muy bien: "Este tiempo me ha venido muy bien. He perdido 7 kilos, me estoy reseteando y me estoy poniendo buenísima para el verano".

Belén Esteban ha explicado que antes llevaba una XL en el bañador y ahora una M: "He adelgazado. Yo antes decía que estaba gordita y sabrosona, pero lo decía para consolarme a mí misma. Pero ahora es verdad que siento que estoy buenorra".