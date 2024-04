Lolita desvela en 'Tu cara me suena 11' el dineral que le debe Bertín Osborne: "Me quedé sin un duro"

'Tu cara me suena' es un programa de televisión español presentado por Manel Fuentes que fue estrenado en 2011. En este, los concursantes tienen que demostrar semana tras semana que son los mejores cantando e imitando a cantantes reales que son asignados de forma aleatoria.

Hay una pieza fundamental en el formato, y es que el jurado, que se encarga de valorar las actuaciones, está compuesto de cuatro famosos: Carlos Latre, Lolita, Chenoa y Ángel Llàcer.

El viernes se estrenó la undécima edición con participantes como Raquel Sánchez Silva, David Bustamante, Juanra Bonet y Miguel Lago, entre otros. Y como siempre, las anécdotas de Lolita son protagonistas.

Supremme De Luxe imitaba a Bertín Osborne y Flores no dudó en arremeter contra el artista: "Hoy te has parecido regular al Bertín Osborne, es la primera gala y no cuenta. Y aprovecho para contar que Bertín Osborne me debe 10.000 pesetas, que se las presté en la Feria de Sevilla, porque mi padre, que era muy generoso, y Bertín, como era un desastre, se escapaba del colegio interno en Campillo".

Lolita ha explicado que se lo encontró en una fuente y él le confesó que no tenía dinero y que se había escapado: "Y le dije que yo tenía 10.000 pesetas para ir a los cacharrillos (...) para montarnos en la montaña rusa, el tren de la bruja.. Total que me quedé sin un duro y se lo di a Bertín".

Tras esto, la artista ha asegurado que, aunque no se lo ha dado, ya están en paz: "Ya me lo ha pagado porque me ha llevado a programas y he trincado, así que estamos en paz Bertín".