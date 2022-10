Paco León habla por primera vez tras la detención de su hermana María León

María León fue detenida por la Policía Local el pasado sábado Su hermano asegura que María está bien y han dejado el asunto "en manos de la justicia"

María León, la conocidísima actriz y hermana de Paco León, fue detenida el pasado sábado por la Policía Local de Sevilla tras un altercado del que se hizo eco la prensa: ABC contó que los gentes recibieron un aviso acerca de un ciclista que circulaba con una copa en la mano, cometiendo así un delito contra la seguridad vial. Se desplazaron hasta la zona, le hicieron la prueba de alcoholemia y acabó dando positivo. En ese momento, María y varios amigos salieron de un local y se acercaron a la Policía quejándose de su actuación: según los agentes, ella los grabó y por eso le pidieron el DNI, el cual no llevaba consigo. De ahí la trasladaron a comisaría, pero antes la intérprete pegó un puñetazo y una patada a una de las funcionarias.

Horas más tarde, María León fue puesta en libertad provisional y explicó en un comunicado que fue víctima de un "abuso policial", habiendo sufrido mucho en dependencias policiales. También asegura no haber pegado a nadie, teoría que apoya su hermano Paco León en un comunicado publicado en las últimas horas: "confiar en que se pueda aclarar todo y ya está, por lo menos que se defienda porque no se ha respetado el principio de presunción de inocencia y se han publicado cosas que no se deberían haber publicado. Ahora tiene sus cauces legales y ya está". También asegura que sus abogados le han recomendado dejar el asunto en manos de la justicia.