Nueva información del caso de Jeffrey Epstein: "grababa las relaciones sexuales del príncipe Andrés o Bill Clinton"

El martes 9 de enero de 2024, el medio britanico The Daily Mail ha publicado más información referente a documentos que hasta la fecha se encontraban bajo secreto de sumario, relacionados con el caso de Jeffrey Epstein. Entre los nuevos datos se incluye las declaraciones de Sarah Ransome, una de las víctimas del multimillonario.

La chica delcaró antes de la sentencia a Chislaine Maxwell por la que fue condenado por tráfico sexual a 20 años de prisión en 2020: "cuando mi amiga tuvo relaciones sexuales con Clinton, el príncipe Andrés y Richard Branson, Jeffrey grabó cintas sexuales en cada una de las ocasiones".

Además, Sarah Ransome asegura que su amiga intentó contar todo lo ocurrido en 2008, pero no obtuvo respuesta: "nadie hizo nada y fue absolutamente humillada por el departamento de policía al que fue a denunciar lo que le había ocurrido".

Ransome añade que Jeffrey Epstein fue inteligente al no aparecer en ninguna de las imágenes incriminatorias: "es bastante frustrante que Epstein no apareciera en ninguna de las imágenes, pero era así de inteligente. Después de dos horas de intentar convencer a mi amiga de que viniera conmigo, finalmente, logré persuadirla para que me enviara algunas de las imágenes de video".

El propio The Daily Mail señala que estas declaraciones de Sarah Ransome y los nuevos documentos que han sido desclasificados tras el levantamiento del sumario son una contundente respuesta a las declaraciones del príncipe Andrés, cuyos abogados han denunciado estas nuevas informaciónes que apuntan en contra de su cliente.