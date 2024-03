Quién es Nini Vélez, la chica con la que se relaciona a Ester Expósito

Ester Expósito vuelve a ser tendencia en redes sociales después de haber sido protagonista de la polémica canción de Dani Martín. "Que he visto a Ester Expósito, que no la conozco en persona y me tiene muy loco. La miro a ver si me mira y pasa de todo (...) Ester Expósito, ¿por qué no me miras si yo la escribí por nosotros?", decía el cantante en su nuevo tema.

La canción se convirtió en todo un éxito pocos minutos después de su estreno. De hecho, muchos de sus seguidores relacionaban la actriz de 'Élite' con el exvocalista de 'El canto del loco'. Desde la ruptura de la intérprete con Nicolás Furtado, no han parado de atribuirle nuevas relaciones amorosas.

En los últimos días, se ha relacionado a la madrileña con la joven estilista mexicana, Nini Vélez. Unos rumores que han comenzado después de que se haya hecho público un vídeo donde ambas muestra una actitud cómplice y cariñosa, disparando los comentarios de los usuarios de Twitter.

Nini Vélez es la estilista de Ester Expósito, encargada de preparar los deslumbrantes vestidos que la artista hace gala en sus eventos promocionales y alfombras rojas. Además, ambas han compartido mucho tiempo en el reciente estreno de 'Bandidos', el último proyecto de la actriz que ha sido rodado en México.