El dardo de Ester Expósito a Dani Martín después de la canción que le ha dedicado

Semana muy intensa para Dani Martín, cantante español que se ha enfrentado a las críticas de sus seguidores por haber publicado un tema titulado 'Ester Expósito' dedicado por completo a la intérprete de Élite. En esta canción, se pueden escuchar frases como: "espérate y pellízcame, que he visto a Ester Expósito. Que no la conozco en persona y me tiene muy loco. La miro a ver si me mira y pasa de todo. Suena la foto y se ha puesto a bailar".

Lo que puede parecer una versión actual de La madre de José, se ha convertido en un intenso debate. ¿Sabía Ester Expósito del lanzamiento de esta canción? ¿Conocía el contenido del nuevo tema de Dani Martín?

La propia Ester Expósito ha dejado claro que sabía a la perfección que este tema saldría a la luz. No solo eso: también se mostraba muy feliz y contenta con la canción: "tus canciones me marcaron y acompañaron en tantos momentos desde hace tanto tiempo, que me hace mucha ilusión que vuelvas a sacar música y formar parte de ella", escribió la intérprete a través de Instagram el mísmo día en que se publicó el tema.

Y ahora, a modo de broma y aludiendo a la letra de 'Ester Expósito', la protagonista de la historia sin pretenderlo ha compartido una historia con el mensaje: "a mi si me mira". Un pequeño dardo en tono de humor con el que Ester Expósito se ríe de los comentarios que algunos medios de comunicaciones y fans de ambos han lanzado desde que la canción se publicara en plataformas.