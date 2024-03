Julián Muñoz, en estado grave tras 25 días ingresado: "Tiene una enfermedad muy seria"

En el año 2006, Julián Muñoz fue sentenciado con 20 años de cárcel por malversación pública y cohecho continuado. A raíz de su entrada en prisión, desencadenó problemas de salud y una "enfermedad grave e incurable", con la que consiguió la libertad condicional en el año 2021.

Hace 26 días que el exalcalde de Marbella ingresó en el Hospital Universitario Costa del Sol debido a unos problemas respiratorios que se han ido agravando.

Pepe del Real habló con Maite Zaldívar, la exmujer de Muñoz, y aseguró que "no hay buenas noticias". El periodista explicó que la mujer y sus hijas han estado muy pendientes del ex edil, pero que quieren preservar la intimidad porque "la cosa no marcha bien".

"La situación es bastante complicada, la familia no quiere dar muchos detalles de cómo se encuentra por deseo de sus hijas, quieren que se respete su privacidad porque no lo están pasando nada bien, están muy preocupadas", declaró.

Pepe del Real comentó que Julián ingresó con una insuficiencia respiratoria que se ha complicado. "Tiene el corazón muy débil y eso no le deja evolucionar favorablemente. El estado es grave".

Sandra Alardo informó el lunes en 'Vamos a ver', que el exmarido de Isabel Pantoja fue dado de alta: "Julián Muñoz ha recibido el alta hospitalaria. Su situación de salud sigue siendo grave y continuará el tratamiento al que está sometido junto a sus hijas en su domicilio".

Sin embargo, Alardo ha anunciado que Maite Zaldívar le está apoyando en todo, pero que "tiene muchas complicaciones y una enfermedad muy seria. Sus hijas están sufriendo mucho".

Ha sido Paloma García Pelayo en 'Y ahora Sonsoles', quien ha explicado que el exalcalde de Marbella está luchando por su vida: "Se trata de un proceso degenerativo que sufre desde hace tiempo".