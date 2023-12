Lydia Lozano se abre en canal y revela cómo le afectó 'Sálvame': "Lo he pasado mal"

Tras catorce años en emisión, el formato desapareció para siempre de la parrilla televisiva el pasado 23 de junio La televisiva ha concedido una entrevista a Pilar Vidal

Con los cambios en la presidencia de Mediaset, el grupo de comunicación hizo un cambio radical en la parrilla televisiva de Telecinco para superar la crisis de audiencia. Aun así, todavía no han salido del bache, y es que varias de sus apuestas han fracasado.

El pasado mes de junio, tras catorce años en emisión, 'Sálvame' desapareció para siempre el pasado 23 de junio, algo que sorprendió a toda la audiencia. Ana Rosa Quintana ha sido quien ha cogido el relevo de la franja vespertina con el programa 'TardeAR'. El formato se estrenó el pasado lunes 18 de septiembre obteniendo buenos resultados en audiencia.

Pilar Vidal se ha iniciado en el mundo de los podcast con 'Drama Queen', y su primera invitada ha sido Lydia Lozano, que ha hablado sobre su paso por 'Sálvame' y por '¡Sálvese quien pueda'!.

La televisiva ha explicado que lo de Netflix ha sido una experiencia increíble que no dudó en aceptar: "Dije: 'Dios mío, ¿cómo me voy a perder yo esta oportunidad?'. Aun así, seguí quejándome y diciendo: 'No me subo al avión, a mí que me paguen antes porque he estado catorce años con ellos'. Yo pedía el despido, pero el despido era no embarcarme".

Lydia ha comentado que cuando lloraba en el plató de 'Sálvame' lo hacía porque lo sentía de verdad: "David Valldeperas, el director, me decía lo que más me dolía. Y me repetía: 'Lydia, cuando se acaban los focos, el espectáculo se ha acabado’. Es que habéis hablado de mi vida, de mi familia, ¿y ahora me dices que cuando llegue a casa jarana? No... Entonces yo iba a casa, me metía en la cama y seguía llorando".

Lozano ha explicado que hay muchas personas que le han visto llorar fuera de cámaras: "Tengo testigos que me han visto sacar la basura o pasear el perro llorando. Lo he pasado mal".