Jorge Javier Vázquez se sincera tras el fracaso de su programa: "Me duele defraudar"

El formato se estrenó el pasado 11 de septiembre El presentador se siente decepcionado tras la cancelación de 'Cuentos Chinos'

Jorge Javier Vázquez está en el foco mediático tras la cancelación de su nuevo programa 'Cuentos Chinos'. El presentador regresó a televisión el pasado 11 de septiembre, y, tras el fracaso, Mediaset ha decidido retirarlo de la parrilla de Telecinco.

El periodista tenía mucha ilusión en su nuevo proyecto, que era el primero tras la cancelación de 'Sálvame' el pasado mes de junio, y ahora se ha llevado un chasco: "Cuando me presentaron el proyecto de ‘Cuentos chinos’ jamás se me pasó por la cabeza que el programa pudiera llegar a ser cancelado". El catalán se ha llevado una decepción muy grande, y es que estaba seguro que podían hacerse "hueco en una franja muy complicada".

Jorge Javier ha escrito en la revista 'Lecturas' que desde que conoció el formato hasta que se estrenó, pasaron tres meses: "Tiempo durante el cual transité por muchísimos estados de ánimo. Me decían que la lucha iba a ser dura pero yo, optimista redomado, siempre contestaba que menos de lo que pensábamos. Que después de tantos años haciendo televisión seríamos capaces de conectar de nuevo con el público. Y que podríamos convertirnos en una alternativa".

El presentador se ha sincerado y ha explicado que ha pasado por diferentes etapas: "Han sido meses de incertidumbres, con ratos en los que predominaba la esperanza y otros en los que me invadía la inseguridad". Además, ha declarado que se siente frágil: "La responsabilidad puede llegar a convertirse en tu peor enemigo. Me duele defraudar a los demás, me hace sentir vulnerable".

Vázquez ha comentado que todas las informaciones en las que se especula que su entorno está preocupado por su estado de salud no son ciertas: "Se ha llegado a escribir que mis allegados temen una nueva recaída en mi estado de ánimo". Aun así, ha asegurado que se ha alejado "para sufrir lo menos posible".

El futuro de Jorge Javier está en el aire, incluso él mismo no sabe qué pasará: "A partir de ahora se presentan nuevos escenarios: volver pronto a trabajar con un programa que funcione, no volver a trabajar en un tiempo, volver con otro fracaso, que no vuelva a trabajar nunca más (...) Ahora toca aprender a enfrentarse a una agenda vacía libre de compromisos y obligaciones".