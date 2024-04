¿Cuál es la polémica que existe entre David Bustamante e Ibai Llanos?

Aunque todavía queda un poco para que se celebre la próxima La Velada del Año, la polémica está servida antes de tiempo por un conflicto surgido a raíz de la segunda edición. David Bustamante, el cantante asturiano nacido en OT 1 y luchador de La Velada del Año 2, acudió al Podcast de Kapra y explicó cómo fue su participación en el evento streaming más visto del año. Y sus palabras sorprendieron a propios y extraños:

"Cuando me llamaron, al principio me pareció una marcianada porque fui a sustituir a uno, no tenía tiempo, tengo más edad... Tuve que perder 14 kilos para al menos llegar y quitarme la camiseta", explicó David Bustamante en primer lugar, para añadir después que se dejó ganar con el dinero que le permitió comprarse un Carrera: "Ibai a mí me dijo que tenía que perder, y que nada, que me dejara que además le iba a dar mucho más juego que Míster Jjager diera de hostias a Bustamante".

Cuando el podcast se publicó, todas las miradas se posaron sobre Ibai Llanos. Este, en uno de sus últimos directos, leyó el mensaje que David Bustamante le habría enviado poco antes de participar en la entrevista, unas palabras muy despectivas hacia el streamer vasco: "hola Ibai. Estás gordo, gordo como una foca. Estoy rabioso contigo, me jodiste la vida. Voy a ir a un podcast y lo contaré todo. Eres el mayor hijo de la gran pu** con el que me he topado. Te voy a hundir, mucho".

También dejaría claro que es un cantante muy influyente al haber participado en OT 1, e incluso se atreve a lanzar un mensaje a Bisbal ("Bulerías una mierda, por cierto"). ¿Es todo parte de la estrategia para promocionar la nueva edición de La Velada del Año?