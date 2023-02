La doble 'amenaza' de Shakira a Piqué en su último vídeo: "Podría matar a mi ex..."

La cantante colombiana subió un vídeo a su cuenta personal de Instagram cantando 'Kill Bill' de SZA

Shakira vuelve a ser protagonista en los medios de comunicación tras publicar un nuevo vídeo en sus redes sociales que dará mucho que hablar.

La cantante colombiana subió un 'reels' a Instagram este martes 14 de febrero, coincidiendo con el día de San Valentín, en el que se la ve fregando con tacones la cocina de su casa. Eso sí, con la canción Kill Bill de SZA de fondo.

Durante el vídeo, se escucha una parte de la canción que la propia Shakira corea: "Podría matar a mi ex, aunque no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo he llegado hasta aquí?".

"Sigo siendo fan a pesar de que estaba salado. Odio verte con otra chica, sé que eres feliz. Odio verte feliz si no soy yo la que conduce. Soy tan madura, soy tan madura. Soy tan madura que conseguí un terapeuta para que me dijera que hay otros hombres. No quiero ninguno, solo te quiero a ti. Si no puedo tenerte, nadie debería" reza la letra de la canción.

Cabe recordar que, en su primera entrevista en la que habló sobre su relación, Piqué dejó entrever que Shakira ya forma parte del pasado en su vida. "Diría que Shakira fue mi pareja, así que podría ser ella...".

Sin duda, con esta publicación Shakira demuestra ser más que una admiradora de SZA, cuya canción 'Kill Bill', forma parte de su exitoso álbum SOS .

Tal vez, este clip sea el preámbulo de un nuevo bombazo, una posible colaboración entre las dos divas, víctimas del desengaño amoroso y especialistas en tirar dardos a sus exparejas.