Shakira y Karol G: Las reinas del despecho se alían ¿en un hit en contra de Piqué?

Shakira se une a Karol G para volver a agitar al público con una nueva canción "Será de todo menos 'light'", han avisado las artistas pero, ¿de verdad se estrenará el 2 de febrero?

Son muchos los rumores que apuntas que Shakira saca nueva canción este jueves 2 de febrero. Después de la resaca del último hit de la colombiana con Bizarrap (sí, la repetidísima "Sesion 53") donde deja K.O. a su ex pareja, Gerard Piqué, se viene nueva tormenta musical. ¿Pero es cierto que la fecha de estreno será ya mismo? Te contamos todo lo que sabemos sobre lo que vendrá.

Shakira elige a Karol G para "acabar" con Piqué

Son muchos los que se han atrevido a afirmar que Shakira hará 5 canciones para contar a todo el mundo su ruptura con Gerard Piqué. Es por ello que, lo que se conoce hasta la fecha es que, para rizar el rizo, la cantante colombiana publicaría la siguiente en una fecha muy señalada: el 2 de febrero, fecha del cumpleaños del futbolista y de la propia Shakira.

Aunque para saber si es cierta esta información aún hay que esperar, lo que si conocemos es que Sony Music ha afirmado que posiblemente se retrasaría. Pero lo que sí se sabe es que su "partner in crew" será Karol G.

El nuevo look de Karol G con el que dice adiós a su pelo azul | Google

'La bichota', como se la conoce en este sector, es toda una experta en componer canciones de despecho, odas a la venganza para superar a toda costa una ruptura. En 'Mamii', su canción con Becky G, nos encontramos frases tan contundentes como: "De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial. Lo que se va, se va. Conmigo no te equivoques..." o "No me vuelvas a llamar, que hasta boté el celular".

Sin duda, de esta gran colaboración nos podemos encontrar de todo menos "algo light". Una combinación explosiva entre colombianas que esperamos que salga más pronto que tarde.

¿Estará preparado Piqué para la nueva tormenta que se le viene encima?