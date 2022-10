Kiko Rivera habla sobre los rumores que niegan que Paquirri sea su padre

"Papá, no sé por qué se empeñan en decir que no soy tu hijo" Casi desde su nacimiento, la prensa ha dejado caer la posibilidad de que Paquirri no fuese padre de Kiko Rivera

Kiko Rivera acaba de cumplir 6 años como marido de Irene Rosales, pero lo que debería haber sido un día de felicidad, se ha tornado en tragedia: en los últimos días, la mala relación que tiene con su hermana Isa Pantoja, y los rumores acerca de la paternidad de Paquirri, han empañado una jornada festiva. Porque no es la primera vez que la prensa del corazón duda sobre Paquirri como padre de Kiko.

Cómo decimos, no han sido pocos los años con los que se ha especulado que el padre de Kiko fuese en realidad Antonio Muñoz Cariñanos, un doctor muy amigo de Isabel Pantoja y María del Monte. El gran parecido físico entre ambos es la primera teoría que señala en esta dirección, pero ahora, y tras guardar silencio desde Cantora: La herencia envenenada, el joven se ha pronunciado como nunca antes:

"Papá, no sé por qué se empeñan en decir que no soy tu hijo. Yo me siento como tal y así será siempre (...). Se olvidan que uno tiene sentimientos y el daño que pueden llegar a hacer. Solo espero que el karma exista. Te extraño papá". Un mensaje escrito dirigido a Paquirri, la persona que él considera que es su padre, y que zanja cualquier rumor hasta que alguna revista o programa vuelva a sacarlo a la luz.