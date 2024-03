Julián Muñoz, hospitalizado en Marbella: preocupación máxima por su estado de salud

Julián Muñoz fue ingresado en un hospital de Marbella hace algo más de dos semanas, una noticia que aumenta la preocupación que existe en torno al estado de salud del que fuese alcalde de la ciudad de la Costa del Sol.

Fue en 2021 cuando el ex edil consiguió abandonar la prisión por ser diagnosticado con una "enfermedad grave e incurable" de la que poco se ha hablado desde entonces.

Ahora la prensa se ha trasladado hasta Marbella para informar acerca del estado de salud de Julián Muñoz. Por lo que se sabe, el ex novio de Isabel Pantoja lleva 15 días ingresado por problemas respiratorios.

Junto a él se encuentran su hija Elia y su ex mujer, Mayte Zaldívar, quien pese a tratar de responder con una sonrisa a las cámaras de Vamos a Ver, no pudo ocultar un gesto de preocupación: "se encuentra malillo, nada nuevo", explicó Mayte.

Juan Muñoz habría sufrido una insuficiencia respiratoria que se complica por sus problemas del corazón, según informa Pepe del Real. El periodista confirma que el ex alcalde de Marbella no solo no ha evolucionado de forma positiva, sino que su estado de salud ha empeorado: "durante estos años ha ganado en calidad de vida, pero cualquier achaque se complica".

Los medios de comunicación siguen a la espera de noticias en el exterior del hospital de Marbella en el que Julián Muñoz continúa ingresado en estos momentos.