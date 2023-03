Jordi Alba explica qué hizo cuando ganó su primer millón de euros

Compró un coche a su padre después de que este sufriera un accidente El joven asegura que nunca se ha visto tentado de gastarse el dinero en coches de lujo

Risto Mejide también ha aprovechado la visita de Jordi Alba a Viajando con Chester para preguntarle al defensa del F.C. Barcelona acerca de su percepción acerca del dinero. Y el presentador no se ha ido con rodeos, porque su pregunta ha sido muy directa. ¿Qué es lo primero que hizo cuando ganó un millón de euros como jugador profesional?

Jordi Alba y su relación con el dinero

“Bruto o neto”, respondió con sorna el futbolista. Acto seguido, admitió que el primer millón de euros lo ganó con el Valencia, pero nunca le dio importancia: "sí que valoro el dinero y le doy la consideración que merece, pero no es de lo más importante de mi vida”. A lo que se refiere Jordi Alba es que para él, no era prioritario ganar dinero, sino hacer lo que de verdad quería.

Muy emotivo fue el relato acerca de lo que hizo cuando ganó esa cantidad de dinero: “le compré un coche a mi padre". Este tenía como costumbre bajar en coche a Valencia para ver a Jordi Alba cada cuatro o cinco días. Un día, sufrió un accidente con un camión que arrojó parte de la mercancía que llevaba. Esta le destrozó el vehículo, pero todo quedó en un susto. Por esta razón, hace ya catorce años le compró un coche: "le dije que le llegaría un paquete de mi marca, de Adidas. Y bajó a su piso y se encontró con el coche”.

Finalmente, Jordi Alba aclara que esta relación tan distendida con el dinero tiene su origen en la familia y en la educación que ha recibido desde pequeño: “he podido comprarme Ferrari y otros tipos de coches, pero nunca he estado tentado a ello por todo lo que me han enseñado mis padres”