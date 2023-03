Jordi Alba en directo, "El Caso negreira me duele como culé, pero yo nunca he visto nada raro en un campo"

"Hasta que no haya sentencia no sé que decir. A mí, todo lo que le pase al Barça, como culé, me afecta y no me gusta. Quiero que se aclare. Con el tiempo se verá. Estoy como todos los culés. Me indigna que se hable mal del Barça. No me creo que se hayan comprado partidos., Lo que he vivido desde el campo es que nunca he notado favoritismos. Llevo tiempo sin leer prensa, porque lo pasaba mal. No por la crítica deportiva. Se han dicho cosas que no han sido verdad y lo pasaba mal, porque no puedo desmentir según que noticias cada dos por tres. Con el paso de los años te haces fuerte y he aprendido que cuando quedo con mis amigos o mi familia no me gusta hablar de fútbol, solo cosas positivas"

"Estamos impactados. No es agradable después de tantos años compartidos en el vestuario. Sólo puedo poner la mano en el fuego por lo que yo hago. No he hablado con él ni con su entorno. Son temas delicados para todo el mundo".

"Me siento bien, pero tengo claro que no queda mucho. El Barça es un club con mucha exigencia, pero me quedan muchos años de fútbol. Me queda este año y otro más en el Barça y luego ya veremos. Yo jugué con Joaquín en el Valencia y sigue a los 40 años. El desgaste no solo es físico, sino mental, pero hasta que el cuerpo diga basta, a seguri. Hablo con compañeros y no es fácil, porque llevas toda tu vida haciendo esto. Hay compañeros que me dicen que se despiertan por la mañana y no saben qué hacer. Me arrepiento de no haber seguido los estudios. El año que me fui a Valencia tenía que seguir con el segundo de bachillerato y lo dejé. Me sacaré todos los títulos posibles y voy a aprender inglés. Ya le dije a mi mujer que nos ibamos a poner los dos"

"Con mi mujer nos conocimos el año del triplete. Iba en el AVE a Sevilla con un amigo y le dije que no me iba a echar novia hasta los 30. Me fui de fiesta con los amigos después de un partido a un bar de Flamenco, que me encanta. Había un compañero que estuvo conmigo en el Nàstic que tenía un restaurante. Fui y ahí estaba ella. No sabía nada de ella y ella sólo sabía a qué me dedicaba. Me costó mucho, porque es una persona muy tranquila que no le importa el fútbol. Ahora me apoya, porque soy su marido, pero no le gusta el fútbol. Hablé con ella durante muchos meses, pero ella veía otro mundo. Es de un pueblo de Sevilla y casi no había salido de ahí. Estaba estudiando y trabajando... Fue una relación muy bonita"

"Tengo mucha suerte. Dos hijos y otro en camino. Estoy muy feliz. Mi mujer me ha cambiado mucho mi manera de pensar. Mantengo mis valores, pero veo la vida de otra manera. Me ha cambiado hasta la manera de vestir. Tiene más criterio que yo. Siempre necesitas una persona que no te baile el agua y que no te diga sólo lo que te gusta oír. Mis padres y mi hermano también, pero la que está día a día es ella".

23:28 'Caso Negrera' "Nunca he notado que los árbitros nos hayan pitado a favor. Es más en 2014 nos quitaron una Liga. Contra el Atlético, el último partido, nos anularon un gol por fuera de juego de Leo que no era. El Atlético ganaba la Liga con el empate. Fue un centro, le rebotó a un defensa, no era fuera de juego y nos anularon el gol. Nos quitaron una Liga"

23:27 "Lo llamé y me dijo que no se podía. No entré en detalles, porque solo él y el club saben lo que pasó. No sé por qué no se pudo quedar. Hay muchas preguntas que te puedes hacer, pero yo no tengo una respuesta. Sé que lo pasó muy mal cuando se fue. No hemos vuelto a hablar de eso. Tenía aquí a sus hijos, a su mujer, a su familia, a sus amigos... hemos ganado muchas cosas gracias a él. Me gustaría que volviese, pero no sé si volverá. No hemos hablado del tema, porque él tiene contrato con el PSG. Me gustaría que volviera. Sería bueno para el club y para él. Es feliz en París. El primer año no lo pasó bien, le costó adaptarse a la vida de allí, pero ha hablado con él y este año ha estado mucho mejor"

23:25 Salida de Leo Messi del Barça "La viví fatal. El día que se anunció hablé con él es mañana y me dijo que venía desde Ibiza para firmar. Vi la noticia con mi mujer y no me lo creía. Me quedé perplejo dos minutos. Fue duro, porque tenemos una relación magnífica. No me podía creer que Leo se fuera del Barça"

23:16 "La fama no me ha impedido hacer nada. He hecho todo lo que hace la gente en Barcelona, ir al cine, ir a un restaurante y si tenía que hacer 50.000 fotos no me importaba. Iba con mis amigos, no siempre he ido a los restaurantes que hubiera querido. Siempre he hecho lo que he querido sin importarme nada. Hay compañeros que les cuesta salir de casa por eso"

23:14 Vuelta al Barça "Le dije a mi representante que si me iba del Valencia sólo era para volver al Barça"

23:14 "Hasta los 25 años estuve viviendo en L'Hospitalet. Siempre me he sentido bien siendo el niño que era y con mis amigos de toda la vida, independientemente del dinero que puedas tener"

23:13 "Seguro que estaría orgullosísimo del detalle, pero me ha enseñado muchas cosas. He podido comprarme Ferraris, pero gracias a mis padres nunca me han tentado estas cosas. Es por todo lo que me han enseñado en casa, que es fundamental".

23:12 Fichaje por el Valencia "Mi primer millón de euros lo gané en el Valencia. Pero no le daba importancia. Valoro el dinero, pero no es lo más importante en mi vida. Lo primero que hice fue comprarle un coche a mi padre. Cada cuatro días bajaba a Valencia a verme y un día tuvo un accidente con un camión que perdió material. Fue un gran susto, pero no le pasó nada. Ese día me fui al concesionario con mi representante y amigo y se lo compré por sorpresa, un Mercedes. Fue por sorpresa, porque sino no lo hubiera aceptado. Le dije que le llegaría un paquete de mi marca, Adidas, y recibió el coche en L'Hospitalet. Se puso a llorar por el detalle y por haber pensado en él, no por el coche en sí".