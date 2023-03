El lado más personal de Jordi Alba en Viajando con Chester: del instituto, a sus amigos

Jordi Alba habla sobre el instituto en el que estudió y de sus amigos Cree que amigos de verdad hay pocos; él, en concreto, tiene cuatro

Jordi Alba se marchó del instituto en el que estudió cuando le dieron la oportunidad de dedicarse a lo que verdaderamente le gustaba. Sin embargo, a pesar de todo, guarda muy buen recuerdo. Por ello, seleccionó esta ubicación como lugar en el que sentarse con Risto Mejide en Viajando con Chester. Ahora bien, en su charla con el presentador, sorprenden sus palabras, porque el futbolista del F.C. Barcelona no ha conseguido mantener muchas de sus amistades de la época.

La amistad para Jordi Alba: pocos amigos, pero de calidad

"Guardo dos amigos, que no estudiaban conmigo, sino que estudiaban ciclos superiores". Jordi Alba explicó a Risto Mejide que sus amigos del instituto, casualmente, no eran compañeros de clase. Eran chicos que estudiaban ciclos superiores y a los que conocía de coincidir en el centro.

Sobre los amigos de toda la vida, Jordi Alba cree que es imposible tener muchos. En especial, si nos referimos a amigos de verdad: "es muy importante guardar amigos de toda la vida. No son muchos, pero los llevo siempre conmigo y llevo siempre un gran recuerdo de todos esos años que estuve aquí".

Al final, por culpa de su profesión, no es fácil mantener los amigos con el paso del tiempo: "me considero una persona muy afortunada porque conozco muchísima gente, pero creo que todos no podemos tener 15 amigos de verdad (...). Hermanos para mí son cuatro amigos".