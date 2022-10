Isabel Preysler niega que Tamara Falcó sea homófoba

La madre de Tamara Falcó también habla sobre la ruptura con Íñigo Onieva "Lo alivio es que ella estuviera tranquila y bien"

Isabel Preysler, hasta ahora, no había hablado acerca de las últimas polémicas protagonizadas por su hija, Tamara Falcó. Pero el silencio se ha roto al hablar con los periodistas en una entrevista recogida por Ya es mediodía. Y el primer tema del que se ha pronunciado ha sido acerca de la ruptura con Íñigo Onieva: "no podría decir que fuera un alivio, lo que sí es un alivio es que ella estuviera tranquila y bien".

Como madre, Isabel Preysler tiene claro que lo primero es el bienestar de sus hijos: "mientras yo vea a mis hijos bien, estoy bien. Tamara está tranquila, y yo también". Eso sí, confiesa que no ha visto las disculpas públicas de Iñigo porque durante los últimos días ha estado enferma de gripe, alejada de la televisión y de cualquier quebradero de cabeza. Pero agradece que hablase frente a los medios de comunicación sin haberlo visto: "me parece bien, muy cariñoso de su parte".

¿Y qué dice Isabel Preysler acerca de la presunta homofobia de Tamara Falcó? "Por supuesto, no es homófoba. Vamos, es que no hay ninguna duda, no lo es para nada", pero no ha dado su opinión acerca de las palabras de su hija en una ponencia acerca de la familia cristiana.