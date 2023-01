Así se encuentra Clara Chía tras la polémica canción que Shakira le dedica

La joven estaría muy tranquila a pesar de todo el revuelo montado Clara estaría llevando su vida con normalidad, ajena a toda polémica

"Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena (...).Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú. Pa tipos como tú". Con estas frases tan directas, Shakira le dedicó parte de su colaboración con Bizarrap a Clara Chía, la actual pareja de su ex marido, Gerard Piqué. Pero la joven ha sido una de las personas que ha permanecido en silencio desde que se publicase la canción, y no ha sido hasta ahora cuando nos ha llegado información acerca de cómo está viviendo este momentum.

Gracias a un artículo de Vanitatis sabemos que su relación con Gerard Piqué sigue siendo la misma de siempre, y su vida no es que haya cambiado demasiado: la catalana está "muy tranquila" y haciendo su vida normal, yendo a trabajar y entrando y saliendo como si no hubiera pasado nada. Se desmienten así los rumores de "desaparición" por parte de Clara Chía, quien no estaría enfadada por el mensaje lapidario de la ex mujer de su actual novio.

"Clara está tranquila, está muy bien, sigue con su vida cotidiana, hace sus cosas, trabaja, lleva una vida normal, como siempre", asegura su entorno a Vanitatis. La misma fuente, una amiga muy cercana a Clara Chía, confirma que la joven nunca ha querido entrar en el juego de la prensa: "sigue igual, discreta y alejada del foco", rodeada de seres queridos que le apoyan más que nunca.