Así ha cambiado David Bisbal desde su paso por 'Operación Triunfo'

El almeriense quedó segundo finalista de la primera edición El artista se ha convertido en una de las voces españolas más reconocidas a nivel mundial

David Bisbal es un artista español que llegó a la fama tras quedar segundo finalista de la primera edición de 'Operación Triunfo' en 2001. Después de esto, el almeriense no ha puesto freno en su carrera musical, y es que el artista se ha convertido en una de las voces españolas más reconocidas a nivel mundial. El cantante cuenta con temas icónicos como 'Bulería', 'Ave María' o 'Silencio'.

El debut discográfico de Bisbal fue el mejor de todos los concursantes de la primera edición, y es que el álbum 'Corazón latino' se convirtió en uno de los discos más vendidos de la historia de la música en España: con más de millón y medio de ventas.

'Ave María' marcó un antes y un después en su carrera, y es que hizo historia convirtiéndose en la canción del verano del 2002. El almeriense se hizo muy famoso y era reconocido por sus rizos, su patada y su mítica vuelta.

Ahora, Bisbal ha lanzado su nuevo disco 'Me siento vivo', para celebrar sus 20 años de carrera. El artista quiere reflejar el momento vital en el que se encuentra ahora mismo, tanto en su vida personal como profesional. En este ha querido mezclar estilos musicales: desde bases de pop latino hasta baladas románticas.

El almeriense presentó su nuevo álbum el pasado 29 de septiembre acompañado de su mujer Rosanna Zanneti y diferentes personalidades del mundo de la música, televisión e influencers. Entre ellos se encontraban Ana Guerra, Arturo Valls, Blanca Paloma o Lola Lolita.

David Bisbal acudió a la presentación con un estilismo diferente: Víctor Blanco, su estilista de cabecera, ha explicado que han querido "mostrar un poco un antes y después en este nuevo David Bisbal".

El estilista ha asegurado que el artista está poniéndose retos y ha explicado las características de su look: "Unas líneas menos ajustadas, pantalones más anchos, más moda. Estiloso, como siempre, pero algo más refrescante. Además, con los tres botones de la americana, algo que David no había llevado aun, así que, nuevo disco, nuevos looks".