Cinco artistas que han triunfado en la música y fueron rechazados en 'Operación Triunfo'

Es uno de los programas de televisión más populares en España. El concurso ha lanzado la carrera de varios artistas famosos, pero también han rechazado a otros

'Operación Triunfo' es uno de los programas de televisión más populares en España. El concurso se estrenó en el año 2001, y desde entonces ha lanzado la carrera de algunos de los artistas más populares del país: David Bisbal, Chenoa, Soraya, Manuel Carrasco, Aitana, entre otros muchos.

Aun así, también hay una larga lista de concursantes que se apuntaron y fueron rechazados. Entre ellos, hay varios nombres de artistas conocidos que tuvieron que ver cómo se le cerraron las puertas de 'OT'.

Ruth Lorenzo

Ruth Lorenzo fue rechazada en el año 2002: "Me fui a mi casa más triste que todas las cosas y diciendo que nunca más me volvería a presentar a una cosa de estas. A lo mejor no estaba preparada en aquel momento. Tenía 19 años", declaró en una entrevista a M80.

Tras su rechazo, se mudó a Londres y se presentó a 'The Factor X', donde quedó en quinta posición. Tanto el jurado como la audiencia quedaron impactados con su voz, y consiguió dar conciertos en Reino Unido e Irlanda.

En 2014 su caché se disparó tras representar a España en el Festival de Eurovisión con el tema 'Dancing in the Rain', con el que logró la décima posición. Desde entonces se ha posicionado como una de las voces más populares del país y ha participado en varios programas de televisión como 'Tu cara me suena'.

Pitingo

La primera edición de 'Operación Triunfo' también le cerró las puertas a Antonio Manuel Álvarez Vélez, conocido como Pitingo: "El tren pasa muchas veces por la vida. Yo me presenté a 'OT 1' y no pasé... Te lo juro", comentó en 'Fantastic Duo'.

El artista, reconocido por su mezcla de flamenco y soul, grabó su primer disco 'Pitingo con Habichuelas' en 2006. Tras esto, tanto fue su éxito que tiene seis discos y ha sido jurado en programas como 'El número uno' o 'Insuperables'.

Leire Martínez

Leire Martínez triunfó tras convertirse en la vocalista de 'La oreja de Van Gogh' en 2008. La artista llegó al grupo para sustituir a Amaia Montero.

La vasca fue rechazada en la segunda edición del programa: "Llegué a los castings finales de Barcelona, éramos cien. En este país hay demasiado talento. Se valoran tantas cosas que igual aquel no era mi momento y este estaba por llegar", confesó en una entrevista a FormulaTV.

Cinco años después, Leire se presentó a otro talent musical, concretamente a 'Factor X'. La cantante formó parte del equipo de Eva Perales, pero se convirtió en la sexta expulsada.

Diana Navarro

La cantante conocida por el flamenco y las coplas granó el concurso de 'Tú gran día' de Gestmusic' y decidió entrar en la primera edición de 'Operación Triunfo', sin éxito: "Cuando vi el casting de 'OT' me presenté. Me fui a Granada y canté la canción 'Dónde está la vida', tenía a Rosa López dos puestos por delante mío en la cola (...) Me dijeron que no... y hasta hoy.

Aun así, a Navarro no le ha ido mal, y es que cuenta con nada más y nada menos que con ocho discos. La artista aseguró que gracias a que no le cogieron, acabó haciendo su primer proyecto musical en el año 2005.

Andrés Ceballos

El programa también rechazó al líder de DVICIO dos veces: "Yo cuando tenía 14 años fui a 'Operación Triunfo', pero no pasé. Luego fui con 16 y llegué en Barcelona hasta la final de los castings, pero tampoco pasé a la Academia. En ese momento ya éramos un grupo, pero la cosa empezó a ir más en serio", explicó.

Andrés, el vocalista del grupo, llegó a lo más alto cuando se juntó con los otros integrantes de la banda y lanzaron el tema 'Paraíso', que triunfó en el año 2013.