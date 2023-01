La bruja de Shakira podría haber caído en casa de su exsuegra por el viento que sacude Barcelona

Como era de esperar, ha guardado silencio en medio de la polémica Piqué tampoco se ha pronunciado más allá de sus 'respuestas' en streaming

"No voy a decir nada sobre este tema". Estas han sido las únicas palabras que ha dicho Gerard Piqué sobre la canción que Shakira le ha dedicado en su última colaboración con Bizarrap. El que fuera futbolista del F.C. Barcelona no ha hablado frente a los medios de comunicación, aunque sí que ha reaccionado con humor a la polémica firmando un acuerdo con Casio para la King's League y conduciendo un Renault Twingo.

La segunda reacción más esperada era la de los padres de Gerard Piqué, hecho que se grabó anoche en plena calle. Los periodistas esperaban a la madre del ex futbolista y comenzaron a hacer preguntas acerca de su opinión de la canción. ¿Su respuesta? La que cabría esperar después del silencio su hijo: Montserrat no dijo palabra alguna y se marchó por donde vino.

Todo esto en el día que la periodista Mayka Navarro explicaba que "tras el fuerte vendaval que ha sacudido esta mañana Barcelona, la bruja ha volado y podría haber caído en el patio de los suegros de Shakira". No sabemos si la han devuelto o han colocado una nueva.

Montserrat Bernabeu por su parte no ha querido sucumbir al papel de los medios de comunicación y ha preferido callar. No obstante, la polémica canción de su ex nuera sigue coleando, y lo mejor que puede hacer el círculo de Piqué para capear el temporal es permanecer en silencio. Tampoco el principal impulsor de la King's League ha hablado esta mañana acerca de ello en una nueva persecución de la prensa.