Jamie Spears dice haber salvado la vida de Britney Spears con su custodia

El padre de Britney Spears ha concedido una entrevista de lo más controvertida El padre de la cantante ha desvelado muchas cosas personales sobre la relación con su hija

Jamie Spears ha concedido una entrevista para romper su silencio mediático en la que no ha dejado detalle a la imaginación en lo que se refiere a su relación con su hermana, Britney Spears.

Uno de los puntos más polémicos de la entrevista viene dado por las declaraciones que dicen que sin la ayuda de su padre, Britney no habría tenido a sus hijos de vuelta. Además, Jamie ha cuestionado la solvencia económica de su hija durante los años en los que él tuvo la custodia.

Las declaraciones impactantes no acaban aquí, Jamie Spears ha ido más lejos y ha dicho no estar seguro de si su hija seguiría viva si no hubiera sido por su tutela.

Para aquellos que no se acuerden, la custodia que daba a Jamie Spears la tutela sobre su hija se ha prolongado desde 2008 hasta el pasado noviembre, tras largos años de batalla judicial.

Durante estos años, la cantante ha declarado en los juzgados experiencias tan brutales como que su padre le obligó a ponerse un DIU contra su voluntad. A su vez, Jamie contestaba negando las alegaciones de abusos. La polémica no sólo ha venido por la relación entre ambos, sino porque Jamie Spears ha sido acusado de gastar la fortuna que amasaba su hija.