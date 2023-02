La artista española que ya ha recibido la última llamada de Bizarrap

Bad Gyal habría recibido una llamada del productor musical argentino De esta forma, la colaboración entre Bad Gyal y Bizarrap está en marcha

Bizarrap es uno de los artistas más exitosos de los últimos años gracias a su buen ojo para colaborar con artistas emergentes (y otros más reconocidos). Después de Shakira, ya conocemos quién ha sido la artista española que ha recibido la llamada del productor argentino. Una llamada que podría ser el comienzo de una bonita relación que derive en un tema musical inédito.

Bad Gyal podría colaborar con Bizarrap

Aunque de momento no hay nada cerrado, Bad Gyal confirma haber recibido la llamada de Bizarrap: "sí me ha llamado. Si me estás preguntando por la 'session', no hay 'session'. No es tan fácil. Tenía que salir primero el tema de Shakira, era un tema importante. Ahora no pinto nada, lo que toca es Shakira. A cada uno le toca, cuando le toca", adelanta la artista catalana en una entrevista con Flaix FM.

Estas declaraciones dejan caer que Bizarrap tiene intención de colaborar con Bad Gyal, pero suponemos que primero ha de encontrar el tema perfecto para ella. ¿Puede que la artista se convierta en la nueva sensación a nivel global dentro de unos meses?