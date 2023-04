Ana Obregón confirma que la niña nacida por gestación subrogada es hija de Aless Lequio: "Es mi nieta"

La actriz presenta a Ana Sandra: "Fue la última voluntad de Aless" | "La decisión de comenzar con el proceso la tomé el día que mi niño se fue al cielo", desvela

La presentadora Ana Obregón dejaba el hospital en Miami en silla de ruedas la semana pasada y salía a la luz que había sido madre por gestación subrogada en Estados Unidos. La noticia ocupó todas las portadas y medios de comunicación españoles.

Una semana después, Ana presenta en exclusiva, en una entrevista a la revista 'Hola', a su nieta Ana Sandra Lequio Obregón asegurando que "esta fue la última voluntad de Aless, la de traer un hijo suyo al mundo". En la entrevista que ha ofrecido al medio de comunicación, la presentadora ha dejado claro desde el primer momento que la pequeña era hija de Aless, que falleció por un cáncer en el 2020, y que le contará todo, además de que "su padre fue un héroe" asegura Obregón.

Además, explica que este ha sido el motivo que "me ha permitido seguir viviendo cada día". La bióloga explica los duros momentos que ha vivido y reconoce que si no fuera por esto, ella "ya no estaría aquí". "Antes de que supiera que venía al mundo Anita, pensaba: 'Bueno, a mí qué me puede pasar, si lo mejor que me puede pasar es que me muera…'. O sea, yo estaba deseando, ¿sabes?, no sé cómo explicarte lo que ha sido mi vida. Pero ahora va a ser todo lo contrario. He vuelto a vivir", confiesa Obregón.

"Tomé la decisión el día que mi niño se fue al cielo"

"La decisión de comenzar con el proceso de gestación subrogada, que implica, como sabes, la participación de una donante de óvulo y de una gestante, la tomé el día que mi niño se fue al cielo", afirma la conocida presentadora, que sigue en Miami junto a su nieta a la espera de completar los trámites y volver a España. Obregón explica que "Aless guardó su esperma antes de comenzar la quimioterapia. Los médicos así se lo recomendaron. Estas muestras estaban conservadas en Nueva York. Aquel día estábamos en el hospital; Aless ya estaba muy mal y nos dijo que, si algo le ocurría, quería que supiéramos que él quería dejar descendencia en esta vida", desvela la actriz, que añade que "esto se llama ‘testamento ológrafo’ y se produce cuando una persona, ante dos testigos, expresa sus últimos deseos, aunque, por las circunstancias que sean, el notario no pueda estar presente en ese momento".

Debate sobre la gestación subrogada

En relación al debate que ha provocado el nacimiento por gestación subrogada de Ana Sandra, considera que es "absurdo" y que en España "estamos en el siglo pasado": "Este debate es absurdo, porque esta técnica de reproducción asistida se lleva haciendo muchísimos años y es legal en muchos países del mundo. Aquí [en EEUU] es algo muy normalizado y a todo el mundo le parece muy bien. Todos me han dado la enhorabuena, sin más problema. Desde los médicos a las enfermeras y los pediatras. Porque aquí la gente está abierta, pero en España, madre mía, estamos en el siglo pasado".

Durante la entrevista con la revista 'HOLA', Obregón apunta que Ana Sandra tendrá la doble nacionalidad y que legalmente es su hija. Además, desvela que solo Alessandro Lequio y sus hermanas estaban informadas de un proceso que dio sus primeros pasos con la noticia del embarazo en agosto y en diciembre, cuando conoció el sexo de la bebé. Fue entonces cuando decidió llamarla Ana Sandra, por su hijo. "Aless era muy niñero y se volvía loco cada vez que veía un bebé. Él me lo dijo: 'Yo a mi primera hija la voy a llamar Ana, como tú, mami', explica.

¿Más hijos?

Pero, el de Ana Sandra podría no ser la única niña de Aless Lequio, pues Obregón cuenta que su hijo quería tener cinco descendientes, por lo que no descarta volver a acudir a la gestación subrogada. "Mi hijo quería tener cinco hijos, así que a lo mejor el niño también llega algún día". Ante tal afirmación, la periodista preguntó si de verdad, volvería a hacerlo. La respuesta de Ana no cerró ninguna puerta: "Puede ser, puede ser".

Según desvela la revista, la pequeña se encuentra "perfecta de salud" y ha pesado tres kilos y medio. Según describe la bióloga a su nieta, se trata de una niña "muy buena, comilona, dormilona y tranquila". La abuela, que está muy "emocionada", asegura que ya no se siente culpable de disfrutar de las cosas: "Yo me morí el 13 de mayo de 2020 y he vuelto a nacer el 20 de marzo de 2023. Ahora es mi obligación estar feliz para ella y, además, mi estabilidad emocional, ahora mismo, depende de ver crecer feliz a esta niña”.

Con respecto al futuro de su hija, Obregón es optimista. "Yo he trabajado toda mi vida y, gracias a Dios, tengo la suerte de poder dejarla en muy buena situación cuando yo no esté. Y hasta entonces, tengo todo el amor del mundo para darle”, sentencia.