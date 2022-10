Amouranth denuncia el maltrato de su novio y sus fans cargan contra ella porque pensaban que estaba soltera

Sus fans se han vuelto contra ella por considerar que era una mentirosa Evidentemente, también ha recibido un gran apoyo

Amouranth, una popular streamer, cosplayer y modelo erótica de OnlyFans ha denunciado estar viviendo un auténtico infierno. El otro día, en directo a través de Twitch la joven se derrumbó cuando quería jugar a Overwatch 2 y su marido estuvo insultándola a través del móvil para que empezara a mostrarse más sensualmente e hiciera otro tipo de contenido más para adultos.

Ante este infierno, la modelo más famosa de OnlyFans no ha podido evitar buscar el apoyo de sus fans ya que no podía aguantarlo más. Sin embargo, la respuesta no ha sido la que ella esperaba. Muchos de sus seguidores han optado por cargar contra ella porque no había contado que estuviera casada.

Muchos de ellos han lanzado incluso una campaña para pedir que devuelva las donaciones que ha recibido de los usuarios. Todo por no hablar de su vida privada a través de las redes. Amouranth ha sido baneada varias veces de Twitch por su contenido demasiado erótico. Pero este tipo de contenido era el que su marido le obligaba a llevar a cabo.

Amouranth: "Mi marido abusa de mí"



La peña: "¡Ah, que tiene marido!"



Lo peor es que me causa 0 sorpresa. — Buckstrike (@Buckstrike) 16 de octubre de 2022

Evidentemente, no todos los usuarios han cargado contra ella. Un gran número de sus seguidores ha decidido posicionarse de su lado y mandarle todo el apoyo posible. No obstante, que haya usuarios que decidan cargar contra ella demuestra el camino que queda por delante en materia de violencia de género.