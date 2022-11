Esta actriz turca podría ser la nueva pareja de Icardi

La artista y el jugador de fútbol podrían estar relacionados Aun así, todavía parecen negar que tengan algo

Mauro Icardi se ha convertido en una figura que da más que hablar por su desempeño en el mundo del corazón que por su actividad futbolística. Ahora se encuentra desplegando su actividad futbolística llevando el dorsal 99 del Galatasaray, uno de los equipos que más pasiones levantan en el fútbol turco. Esto le ha hecho relacionarse con la jet set del país y recientemente le hemos podido ver entrelazando sus manos con una actriz de cine turco bastante importante: Devrim Özkan.

La actriz es una furibunda fanática del conjunto del Gálata, por lo que no es de extrañar que suela ser vista a sus 24 años en las gradas del estadio del lado europeo de la ciudad de Estambul.

Ahora, se les ha visto entrelazando sus manos de una manera muy romántica en una fotografía compartida por otro futbolista, Lucas Torreira.

BUEEEENO en Turquía parece que empezaron a relacionar a Icardi con la actriz Devrim Ozcan 👀👀👀👀 pic.twitter.com/17rVq3jSS6 — . (@_leilape) 6 de noviembre de 2022

Así, parece que ambos podrían estar juntos, pero de momento no se sabe nada, porque Devrim ha negado que exista una relación entre ambos. No obstante, no sería extraño que estuvieran en las primeras fases de la misma y que quieran mantener un perfil bajo.

Mientras tanto, Wanda Nara parece estar rehaciendo su vida con el artista L-Gante.