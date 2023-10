El accidente que ha sufrido Aitana en su concierto de Barcelona: "A lo mejor me he partido el labio"

Su gira 'Alpha' está dando que hablar Tuvo un problema en mitad de su concierto en la ciudad condal

Aitana Ocaña es una de las artistas que más está dando de qué hablar durante las últimas semanas por su gira Alpha, un show en el que la cantante ha demostrado que ha madurado en todos los sentidos posibles. A pesar de que los más conservadores critican que el concierto esté repleto de "bailes subidos de tono", estos comentarios no han herido a la catalana; al menos no de forma metafórica, porque literalmente sí que ha sufrido un accidente en pleno escenario.

En el concierto que Aitana ofreció este jueves en Barcelona en el Palau Sant Jordi, ciudad en la que se crió, uno de los momentos más esperados llegó cuando cantó The Killers: "seguro que hay gente por aquí que está pasando por un mal momento. Quiero deciros que seguro que ese cambio va a ser a mejor, os va a hacer aprender", anunció la joven.

Ahora bien, poco después, en plena interpretación de uno de sus éxitos, Aitana sufrió un golpe por culpa del micrófono (¿o más bien ella fue la que chocó con el pie de micro?) que no pasó desapercibido: "quiero deciros que me acabo de pegar una hostia contra el micrófono bastante fuerte y a lo mejor me he partido el labio, pero no pasa nada".

A pesar de todo, Aitana demostró ser una artista profesional y continuó el concierto como si nada: "si de repente veis que se me hincha mucho, pues nada... Ya voy viéndolo (...). Os lo juro que me lo siento súper gordito, ¿se me nota?". Un pequeño susto que quedó finalmente en anécdota.