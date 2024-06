RMC: El PSG, atento a Vinicius Junior

El PSG sigue sin encajar la fuga definitiva de Kylian Mbappé que se negó a renovar su contrato para marcharse con la carta de libertad al Real Madrid. Los dirigentes del campeón francés estarían buscando la fórmula de devolver la jugada al presidente Florentino Pérez, como mínimo desestabilizando el entorno merengue, si no pueden llegar al vestuario del Santiago Bernabéu.

Al menos, esa parece la intención de la noticia difundida en el programa ‘After Foot’, de 'RMC Sport', según la cual el PSG habría agendado el nombre de Vinicius Junior como posible relevo de Mbappé en su delantera. El internacional brasileño sería uno de los jugadores 'top' que manejarían los dirigentes de la entidad parisina que están considerados que cuentan con el talento y el carisma necesarios para cubrir una salida tan dolorosa como la de Kylian.

Haaland, confidencias con Vinicius / Efe

Tan inalcanzable como Lamine Yamal

Es el mismo caso que el de Lamine Yamal. La joven estrella del FC Barcelona también apareció en los titulares de la prensa francesa como objetivo del PSG el pasado mes de abril. La contundente negativa del Barça, a través del agente del futbolista, Jorge Mendes, abortó cualquier atisbo de culebrón. El compromiso de Lamine con el Barça y la cláusula de 1.000 millones de euros son otros dos argumentos definitivos. También se ha rumoreado en ocasiones con un posible asalto al contrato de Erling Haaland, el goleador del Manchester City...

Lamine Yamal jugando con el balón en un entreno con la selección española / AP

Y es en esta línea en la que se debería situar la información de 'RMC Sports' sobre el PSG y Vinicius. El presidente Nasser Al-Khelaïffi ha hecho una apuesta en firme por Luis Enrique Martínez y su proyecto, pero ansía compensar la dolorosa salida de Mbappé. Y un golpe de mano al Real Madrid, que como el Barça son vistos como 'enemigos' al enmarcar las relaciones en el conflicto por la Superliga, sería ideal para el dirigente catarí.

La Ligue 1 necesita superestrellas

Por otra parte, el PSG y la Ligue 1 tienen un serio problema de imagen tras la fuga de muchas de sus figuras, tanto de calibre internacional (Messi, Neymar...) como de su selección (Tchouaméni, Camavinga, Grieazmann, Koundé...), reclutados en los grandes clubes de la Premier, la Liga, la Serie A o la Bundesliga. La competición gala es un monocultivo del club parisino y puede perder todavía más interés para las audiencias y eso supone una caída drástica de ingresos. De ahí la necesidad de fichar alguna superestrella.

En cualquier caso, la situación con Vinicius es calcada a la de Lamine Yamal. Al brasileño no se le pasa por la cabeza dejar un Real Madrid en el que ha ganado protagonismo en la última temporada, siendo uno de sus líderes en la Champions. Y Florentino Pérez no se plantea la salida de ninguna de sus estrellas, a no ser que llegara una oferta estratosférica y descabellada de cientos de millones de euros que no parece viable a día de hoy.

Eso sí, hay expectación por saber cómo encajará el vestuario madridista la llegada de Mbappé y si se mantendrá el equilibrio en el ecosistema de 'egos'. Esa será la principal tarea de Carlo Ancelotti en la campaña 2024/25... y esa es la esperanza del PSG para pescar en unas posibles aguas revueltas.